Исправление прикуса у подростков: экспертное мнение

Выбор метода лечения подростков особенно важен, ведь нужно учесть много факторов для достижения идеальной улыбки. Дмитрий Графский, врач-ортодонт, лидер по количеству кейсов Invisalign в Краснодаре, рассказал, как выбрать оптимальное лечение для юных пациентов.

С какими пациентами Вы чаще всего работаете?

Если рассматривать по возрасту, то примерно 50% — это взрослые пациенты и 50% — дети и подростки. В последнее время очень часто стали обращаться пациенты, которые ранее носили брекет-системы, а теперь пришли на повторное лечение: одних не долечили, у других возникли рецидивы по тем или иным причинам.

Еще заметил, что с ростом опыта и профессионализма простые случаи стали исчезать из моей практики – ко мне все чаще приходят с тяжелыми случаями гнатических нарушений, асимметрий, потери зубов.

Какой метод исправления аномалий прикуса больше подходит юным пациентам?

Я настоятельно рекомендую всем родителям, чьи подростки у меня лечатся, если ситуация позволяет, исправлять ортодонтическую патологию не с помощью брекетов, а с помощью элайнеров, хотя бы по причине снижения риска возникновения кариеса. В элайнерах гораздо меньше страдает эмаль. Понятно, что если просто надевать капу и не чистить зубы, то ничего хорошего не будет: налет будет так же разрушать зуб. Но по крайней мере элайнеры можно легко снять для приема пищи, после чего прополоскать рот или почистить зубы – тут уже даже человеку, имеющему сложные отношения с зубной щеткой, меньше шансов получить осложнения в виде кариеса.

То есть гигиена полости рта с элайнерами и брекетами у подростков отличается?

В целом я замечаю, что с элайнерами гигиена гораздо лучше. Даже если навыки гигиены не на высоте, то риски возникновения кариеса на зубах все равно намного ниже. Как часто бывает при лечении с помощью брекетов, подростки могут хорошо почистить зубы перед приемом врача (особенно, если родители их мотивировали), а два месяца до следующего визита они не чистят зубы вообще. Из-за этого, когда снимаешь брекет-систему, получаешь не очень красивые картинки, к сожалению.

И уж совсем большая разница в лечении на брекетах и элайнерах для тех, у кого состояние эмали совсем плохое. Я недавно проводил лечение с помощью элайнеров девочке-подростку девочку-подростка с гипоплазией и очагами деминерализации практически всех зубов. Результаты очень порадовали: за время лечения состояние эмали осталось без ухудшений. Лечить на брекетах такие случаи нельзя, потому что есть риск снять систему вместе с половиной эмали.

Как завершился этот кейс на элайнерах Invisalign?

С элайнерами Invisalign мы закончили лечение за шесть месяцев. По-моему, это большой успех при дистальном глубоком прикусе. Я очень доволен. Конечно, у подростков лечение идет быстрее за счет скорости перемещения зубов: у них более податливая костная ткань.

Какие еще преимущества элайнеров Invisalign Вы можете назвать?

Возможность создания нескольких планов лечения до его начала. Любой ортодонт, когда видит прикус пациента, представляет результат лечения, как художник перед пустым холстом видит будущую картину. Но одно дело — представлять абстрактно, а другое дело — когда ты можешь сделать разметку, например, по зубам, спланировать точную картину, визуализировать ее. Иногда у одной проблемы могут быть разные пути решения. 3D планирование позволяет создать несколько планов лечения и после сравнения выбрать тот, который будет самым оптимальным для конкретного пациента.

С такими технологиями исправление прикуса более предсказуемо?

Да, и предсказуемость результатов в процессе лечения с элайнерами Invisalign — большой плюс. Этому способствуют Smart-технологии: например, эластичный и прочный материал SmartTrack, из которого создаются элайнеры Invisalign, SmartForce — различные элементы в конструкции элайнеров. Они делают исправление прикуса более предсказуемым и комфортным для пациента.

И для меня особенно приятно, что дистализация зубов (смещение боковых зубов назад) с элайнерами превращается в сплошное удовольствие. На Invisalign некоторые мои пациенты с дистализацией бокового сегмента на верхней челюсти заканчивают лечение меньше чем за год. Для сравнения, лечение такой механикой с помощью брекетов требует дополнительной опоры (минивинтов) и занимает гораздо больше времени.