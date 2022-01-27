Исследование «АВТОСТАТ»: большинство автовладельцев выбирают шины KAMA TYRES

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали какие зимние и летние шины одного бренда чаще всего используют автовладельцы. По результатам проведенного опроса лидером спроса стала продукция Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES – шины бренда КАМА выбирают 37,8% респондентов.

«Шины КАМА выбирает не одно поколение автомобилистов – вот уже почти 55 лет их можно встретить на дорогах нашей страны. Они также пользуются спросом и за рубежом: география экспортных поставок насчитывает 35 стран мира. На производстве регулярно внедряются новые технологии и стандарты качества, а ассортимент ежегодно расширяется. Так, одними из наших последних новинок стали зимние шипованные шины KAMA ALGA для суровых условий эксплуатации и «всесезонные» шины КАМА 365, предназначенные для эксплуатации при температуре от -10 до +55 °С», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В ассортименте бренда КАМА представлено 15 товарных позиций 47 типоразмеров легковых шин, 24 товарных позиций 31 типоразмеров грузовых шин, 5 товарных позиций 11 типоразмеров легкорузовых шин, а также специальные и сельскохозяйственные шины.

Продукция KAMA TYRES удостоена международного сертификата TUV CERT, что подтверждает соответствие качества заводской продукции общеевропейским стандартам.

Модель КАМА 365 сконструирована в трех вариантах рисунка протектора и представляет собой три продуктовые линейки шин, разработанные для комплектации легковых, легкогрузовых и автомобилей повышенной проходимости, а также микроавтобусов. При разработке всего модельного ряда КАМА 365 было уделено особое внимание проработке концепции построения рисунка протектора будущей продукции. Специалистам Шинного бизнеса KAMA TYRES удалось получить эффективные показатели, позволяющие обеспечить безопасное и комфортное управление транспортным средством, высокие сцепные свойства и уровень сопротивления аквапланированию, акустический комфорт во время движения и снижение расхода топлива.

Модель KAMA ALGA также выпускается трех вариантах рисунка протектора (легковая, SUV и легкогрузовая продуктовые линейки). Шины оснащены рисунком протектора с большим количеством ламелей и шипами противоскольжения, имеют морозостойкие резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы, что обеспечивает максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях при отрицательных температурах окружающей среды.

Также в портфеле торговых марок KAMA TYRES представлен шинный бренд Viatti.

Источник: https://www.autostat.ru/infographics/50388/

https://www.td-kama.com/ru/main/news/issledovanie_avtostat_bolshinstvo_avtovladeltsev_vybirayut_shiny_kama_tyres_/

https://kamatyres.shop/catalog/legkovye_kama/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/