Исследования подтвердили низкую эксплуатационную влажность теплоизоляции LOGICPIR от ТЕХНОНИКОЛЬ

Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ совместно с научными сотрудниками НИИСФ РААСН провели натурные исследования, целью которых было определить эксплуатационную влажность теплоизоляции LOGICPIR PROF Ф/Ф производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Исследования показали, что влажность LOGICPIR PROF Ф/Ф ниже нормативных показателей.

Расчётной влажностью строительных материалов называют эксплуатационную влажность для обобщенных условий эксплуатации конструкций (А или Б). К условиям А относятся зоны с сухой и нормальной влажностью, к условиям Б — нормальные и влажные зоны. Эксплуатационная влажность – это количество влаги в материале, на появление которой влияет климат, где находится здание, температура и влажность в его помещениях, свойства самого материала. От эксплуатационной влажности зависит теплопроводность материала — чем влажность выше, тем материал сильнее пропускает тепло. Данный показатель участвует в определении расчетной теплопроводности материалов, что в свою очередь влияет на необходимую толщину теплоизоляции. В Приложении Т СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» указано, что эксплуатационная влажность PIR при условиях А составляет 2%, а при условиях Б – 5%. С целью уточнения этих значений была проведена комплексная научная работа. В рамках исследования были выполнены натурные обследования плоских кровель, утепленных плитами из пенополиизоцианурата (PIR) марки LOGICPIR PROF Ф/Ф производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Общий принцип проведения исследований был следующий:

1. В каждой зоне влажности России были подобраны объекты, введённые в эксплуатацию не менее чем за три года до начала отбора образцов.

2. На каждом объекте проводились работы по вскрытию водоизоляционной кровельной мембраны и отбору образцов теплоизоляционного слоя (PIR) не менее, чем в трёх участках кровли.

3. Образцы теплоизоляции отбирали на всю толщину слоя (от гидроизоляционной мембраны до пароизоляции). Образцы герметично упаковывали и доставляли в лабораторию для проведения работ по определению влажности термогравиметрическим методом.

4. По итогам работы был проведен анализ полученных результатов и назначена расчетная влажность в условиях эксплуатации А и Б для исследованной марки плит из пенополиизоцианурата (LOGICPIR PROF Ф/Ф) с облицовкой из фольги.

Объекты для отбора образцов утеплителя PIR из кровельного пирога были расположены в следующих регионах РФ: г. Москва, Московская область, г. Краснодар, Владимирская область, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, г. Казань, г. Владивосток.

В ходе испытаний было установлено, что расчетная влажность для плит из пенополиизоцианурата (PIR) с облицовкой из фольги для условий эксплуатации конструкций Б составляет 3%, что ниже даже нормативных 5%. Полученные результаты будут учтены при внесении изменений в СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

Теплоизоляция LOGICPIR PROF Ф/Ф еще раз подтвердила свою надежность как материал, сохраняющий крайне низкую эксплуатационную влажность, что позволяет обеспечить низкую эксплуатационную теплопроводность.

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