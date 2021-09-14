Исторический сад в Коломенском, заложенный Юрием Лужковым, расширили на субботнике

На открытом субботнике 11 сентября 2021 года был расширен исторический сад в музее-заповеднике «Коломенское», заложенный Юрием Лужковым. Многие москвичи стали участниками события – они пришли продолжить инициированную московским мэром традицию восстанавливать сады парка. Субботник был посвящен 85-летию со дня рождения Юрия Лужкова и его памяти.

Юрий Лужков пригласил горожан пять лет назад отметить его 80-летие в Коломенском. На субботнике в сентябре 2016 года было высажено более 500 фруктовых деревьев. Всех, кто пришел на субботник, Юрий Михайлович призвал собраться вместе в 2021 году и посадить еще один сад. Его пожелание было реализовано: в парке собралось столько людей, что многим пришлось ждать своей очереди посадить дерево – на территории проводимых работ не должно было находиться одновременно более 500 человек согласно требованиям к подобным мероприятиям.

Все участники субботника вместе с маской, перчатками, фартуком и дождевиком получили необходимый инвентарь для работы. Каждому была вручена также памятная кепка. Москвичи за час посадили более 250 груш и яблонь. Далее состоялось торжественное открытие созданного народным художником Салаватом Щербаковым в память о Юрии Лужкове и его замечательной инициативе мемориального камня. На нем была сделана надпись «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия».

С благодарностью за продолжение славной традиции к участникам субботника обратился Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Он назвал посаженный сад лучшим памятником самому народному мэру. Также на мероприятии выступили народные артисты Михаил Турецкий и Надежда Бабкина. Певица подчеркнула: Юрий Лужков был человеком огромной души, и это большая честь – создавать в память о нем сад.