Истории искоренения нищеты в Китае посвящен фильм «Up and Out of Poverty»

Общество
27 февраля 2021

Новый 8-серийный документальный фильм «Up and Out of Poverty» («Подъем и выход из нищеты») рассказывает об истории успешного искоренения крайней нищеты в Китае из первых рук. В этом документальном фильме производства China Media Group (CMG) представлены теоретическая концепция и практические меры, реализованные Китаем в ходе этого процесса, а также демонстрируются проявления его экономической политики, модели и идеи по борьбе с нищетой. 

Первый эпизод под названием «Solemn Commitment» («Торжественное обязательство»), в котором анализируется процесс выполнения Китаем своего обещания ликвидировать абсолютную нищету в соответствии с современными стандартами к концу 2020 года, вышел в эфир Центрального телевидения Китая (CCTV) в четверг.

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