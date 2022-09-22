История создания премиального бренда Nailfactor

Nailfactor — российский бренд профессиональной косметики премиум-класса для маникюра и педикюра. Продукция гипоаллергенная, отличается высоким качеством и подходит для регулярного использования. Об истории торговой марки рассказала ее создатель Надежда Степанова — предприниматель, основатель международных nail-брендов, владелец салона красоты, сети магазинов материалов для мастеров ногтевого сервиса и школы мастеров.

Как родилась идея создания бренда?

Работая в сфере ногтевой индустрии, Надежда Степанова заметила, что на рынке нет материалов, которые бы устраивали ее по качеству. Спустя некоторое время она выпустила свой первый бренд, который стал далеко не единственным. Позже талантливый специалист познакомила мастеров с другими предложениями, быстро завоевавшими популярность в кругах профессионалов.

«Nailfactor — это совокупность наработок за все время существования наших брендов. В нем собрано все лучшее для маникюра: от флакончика и до шикарного сырья.

Бренд Nailfactor — это о любови мастера к себе, которая выражена в том, чтобы получать ежедневное удовольствие от работы с нашим продуктом, начиная от прикосновения к нежному бархатистому флакончику и заканчивая легким нанесением лака», — рассказывает основатель международных nail-брендов Надежда Степанова.

Отличие от других брендов

Nailfactor был создан с соблюдением всех критериев премиум-сегмента. Гель-лак очень плотный, наносится в один слой, что позволяет сократить его расход. А яркая красивая бутылочка привлекает внимание клиента.

Это не просто материал для маникюра и педикюра, а совокупность скрупулезной работы над каждой деталью продукции и безграничной любви создателей к своему творению.

Для кого предназначен Nailfactor?

Бренд ориентирован на профессиональных мастеров, которые предоставляют свои услуги в салонах или на дому.

Где продается бренд?

У Надежды Степановой собственная сеть розничных магазинов, ведутся онлайн-продажи с доставкой. Продукцию можно приобрести в «БьютиИмперии Надежды Степановой» — мультибрендовом магазине профессиональной косметики и материалов для мастеров ногтевого сервиса, визажистов, бровистов, мастеров по наращиванию ресниц. Кроме сети собственных розничных магазинов, продукция активно реализуется в торговых точках у официальных представителей по России.

Как санкции повлияли на продажи?

«Первое время многие были напуганы ситуацией и начали закупаться. Магазин быстро опустел, но вскоре все вернулось на круги своя. Поскольку мы являемся производителями, то можем сдерживать резкое повышение цен без потери качества. Мы каждый день работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию, и пока нам удается удерживать ведущие позиции среди конкурентов. Nailfactor — молодой бренд. Но, несмотря на все трудности, он стремительно набирает обороты», — подчеркивает предприниматель Надежда Степанова.

Источник — https://www.paparazzi.ru/blogs/FedorBikov/520637/