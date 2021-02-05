Истринские сыры Олега Сироты будут поставляться в Государственную думу

Истринский фермер Олег Сирота в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками надеждой на то, что его сыроварня получит возможность поставлять сырную продукцию в Государственную думу. Об этом он попросил председателя ГД РФ Вячеслава Володина во время презентации сыра в корпоративном университете «Сбера». И тот поручил коллегам проработать поставки данной продукции в магазин, а как закончится пандемия, — и в столовую.

Олег Сирота тепло отозвался о корпоративном университете «Сбера», напомнив, что он является статусным местом для Истры, его постоянно посещают многочисленные гости из Российской Федерации и других государств. Фермер отметил, что он очень рад тому, что в «Сбере» решили продвигать продукцию отечественных производителей и встречать гостей университета истринскими сырами.

По словам Олега Сироты, в рамках презентации ему удалось подарить сыр не только Вячеславу Володину, но и главе Сбербанка Герману Грефу. Фермер также поделился своей мечтой, рассказав, что он надеется когда-нибудь угостить своим сыром президента Российской Федерации Владимира Путина.