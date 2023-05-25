ИТ ГРУППА ОТКРЫТИЕ вошла в рейтинг ТОП мультимедийных компаний России

В апреле 2023 года федеральное издание Daily Moscow опубликовало рейтинг российских компаний, занимающихся мультимедийными технологиями “Компании, которые отсвечивают. Кто в России создает мультимедийные технологии”. ИТ ГРУППА ОТКРЫТИЕ вошла в список компаний, которые создают «искусство светом, лазером и звуком».

Компания развивается на рынке с 2016 и вошла в рейтинг впервые. Сегодня ИТ ГРУППА ОТКРЫТИЕ является одной из немногих компаний, которые одновременно занимаются оснащением концертных залов, музейными и интерактивными пространствами и видеомэппингом.

“Войти в рейтинг в этом году — большой шаг для нас, — рассказывает Владимир Розин, генеральный директор ИТ ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ. — Подобные достижения стимулируют двигаться дальше и ставить перед собой еще более амбициозные цели. Рейтинги, такие как этот, помогают понимать, как мы стоим на фоне других компаний и какие у нас есть преимущества. Но самое главное, что они дают возможность увидеть свой прогресс и оценить свои достижения”.

Один из последний крупных проектов — сенсорная комната для Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая в Москве. Пространство воздействует на слух, зрение и рецепторы кожи. В рамках комнаты, дети могут сами создавать звуки и играть со светом с помощью музыкальных инструментов. Все это дополняется широким экраном, на котором рисунки превращаются в настоящие картины.

Помимо ИТ ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ, в рейтинг вошли и другие компании-лидеры мультимедийной индустрии. Среди них: «Сила света», «Луна Парк», «Дизайн Досье» и другие.

Справка о компании:

ИТ ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ является ведущей компанией в области создания и интеграции современных мультимедийных решений в России. Команда специализируется на создании концертных и конференц-залов, видеомэппинг проектах, музейных и интерактивных пространствах. Компания предоставляет свои услуги по всей России, покрывая рынок от Краснодара до Дальнего Востока. За 7 лет успешной работы ИТ ГРУППА ОТКРЫТИЕ реализовала более 500 проектов, среди которых множество для государственных учреждений, крупного и среднего бизнеса. За это время компания завоевала доверие клиентов благодаря высокому качеству работы и инновационным подходам.