Итоги I полугодия 2022 года по МСФО подвел «Интерлизинг»

Общество
2 сентября 2022

Группа компаний Интерлизинг подвела итоги первого полугодия 2022 года по МСФО.

«В непростых условиях текущего экономического кризиса, компания демонстрирует высокую финансовую устойчивость и продолжает свое развитие. Дополнительным подтверждением наших результатов является повышение рейтинга кредитоспособности со стороны рейтингового агентства «Эксперт РА» до уровня А- со стабильным прогнозом. Так по итогам 2022 года у Интерлизинга есть возможность сохранить набранный темп развития и укрепить свои позиции на региональных рынках», — прокомментировал генеральный директор Сергей Савинов.

Чистая прибыль составила 555 млн руб., что в 1,8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост чистых инвестиций в лизинг за год составил 47% (до 23,7 млрд руб.).  Лизинговый портфель Интерлизинга остается хорошо сбалансированным и диверсифицированным: концентрация по видам предметов лизинга и отраслям лизингополучателей не превышает 25%, концентрация на крупнейшего лизингополучателя – 2%.

Несмотря на значительный рост портфеля достаточность капитала находится на уровне 16%. За счет проведенной докапитализации и роста нераспределенной прибыли капитал компании увеличился за год более чем на 62% до 4,6 млрд руб. Соотношение долгового портфеля к чистым инвестициям в лизинг остается стабильным на уровне 91%. Интерлизинг обладает значительным запасом ликвидности: совокупный неиспользованный кредитный лимит на текущий момент составляет более 8 млрд руб. в 8 ведущих банках страны.

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