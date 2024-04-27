Итоги работы по безопасности и охране труда в I квартале 2024 года подвело ООО «Транснефть — Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» проводит регулярные учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на производственных объектах в регионах своего присутствия. Подведены итоги работы по промышленной, пожарной безопасности и охране труда в I квартале 2024 года. Они показали, что мероприятия эффективны и обеспечивают высокий уровень защиты жизни и здоровья сотрудников.

Всего за первые 4 месяца текущего года компанией проведено 332 УТЗ по отработке действий сотрудников по оперативному реагированию, спасению жизней и сохранению здоровья персонала и для проверки готовности сил и средств для устранения нештатных ситуаций, а также более 70 УТЗ по тушению условных пожаров. Подтверждено: на объектах предприятия обеспечен высокий уровень пожарной безопасности, персонал обладает необходимыми знаниями и навыками, системы автоматической противопожарной защиты находятся в рабочем состоянии, как и естественные и искусственные источники пожарного водоснабжения и подъезды к ним.

За указанное время проведены предварительные и периодические медицинские осмотры более 1200 человек для обеспечения защиты здоровья сотрудников. Около 1500 человек прошли вакцинацию против клещевого энцефалита.

Были организованы мероприятия в области охраны труда с целью теоретического и практического обучения свыше 220 работников. Все сотрудники компании обеспечены специальными средствами индивидуальной защиты, одеждой и обувью.