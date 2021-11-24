Итоговое сочинение напишут 66 тысяч московских школьников

Москва
24 ноября 2021

В Москве на итоговое сочинение – изложение – записались 66 тысяч выпускников школ. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Москвы.

От успеха на этом этапе зависит будут ли допущены школьники к государственной итоговой аттестации.  

«Также высокие баллы будут учитываться при поступлении в вузы как индивидуальное достижение абитуриента», – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Для итогового сочинения в 2021/2022 учебном году в Москве выбрано пять тем: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня» и «“Кому на Руси жить хорошо?” – вопрос гражданина». Они опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Однако точные темы будут объявлены за 15 минут до начала итогового сочинения.

В случае неудовлетворительного результата, московские одиннадцатиклассники смогут повторно написать сочинение 2 февраля. 

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