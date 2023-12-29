Иван Охлобыстин помогает оказывать адресную гуманитарную помощь на Донбассе

Знаменитый российский актер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Иван Охлобыстин официально вошел в состав попечительского совета фонда «Орион» и отметил, что главной задачей фонда на следующий год станет помощь в реабилитации российских военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, в частности, приобретение дорогостоящих протезов и имплантов.

«Что касается перспектив, много вопросов будет стоять перед фондом. Но из первоочередных я бы отметил вопрос о реабилитации бойцов, по имплантам – это, что не может себе позволить обычный человек – это очень дорого. Иной раз протез стоит дороже квартиры. А им жить, они молодые ребята. И вот это самое главное, мне кажется – медицинская помощь» – прокомментировал Охлобыстин.

Ранее артист привёз 2000 новогодних подарков для воспитанников специализированной школы-интерната №27 г. Докучаевска. Дети-инвалиды и сироты получили наборы со сладостями и развивающими играми – атласами, головоломками, квестами, материалами для лепки, шахматами и шашками. Актёр поздравил каждого лично, а после фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.

Всего накануне Нового Года фонд доставил в новые регионы России 120 000 таких подарков. Их передадут адресно и через местные администрации детям, находящимся на длительном лечении, детям-инвалидам, детям, чьи родители (или один из родителей) погибли, детям в ПВР и др.

«Я благодарен фонду за то, что он есть. Люди реально нуждаются. Слава богу, что это систематизировалось. Потому что одно дело, когда ты на своей легковой машине везёшь 5 мешков, другое дело, когда идут полные фуры. Вот сейчас фонд 120 000 подарков передал детям на Новый год. Ну, а кто ещё? – рассказал Охлобыстин.

Артист также рассказал, что поддерживает жителей Донбасса с 2014 года, а с начала СВО в феврале 2022 года начал активно помогать и с поставками обмундирования для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в рамках СВО.

«Я служил с донецкими. Потом долгое время занимался под руководством донецкого тренера. Это, как говорится, зов крови, зов дружбы. …Надо было помочь, потому что кто-то должен был помочь. …Стали возить, что могли собрать. Нам очень храмовая помогала аудитория. У нас очень хороший духовный наставник. Через храм набирали одежду, какие-то продукты, что могли брали и везли», – поделился воспоминаниями артист.