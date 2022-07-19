Иван Субботин: «Каждый излеченный мною пациент — мое достижение!»

Он понял свое призвание еще в детстве. И следует ему до сих пор — спасает жизни братьев наших меньших. О том, как заниматься любимым делом и при этом построить карьеру, нам расскажет ветеринар Иван Субботин.

Расскажите, почему Вы решили стать ветеринарным врачом?

Я рос в сельской местности, поэтому умение ухаживать за домашними животными родители прививали с малых лет. Питомцам постоянно была нужна какая-то помощь: то корова объелась кукурузы, и ее жизнь оказалась под угрозой, то любимый пес подрался с пастушьей собакой и получил травмы… Не всегда было понятно, что делать, поэтому я перечитал все книги по ветеринарии и тематические статьи в местной библиотеке. Это было в начале 90-х, интернета тогда еще у нас не было.

Также в то время по ТВ показывали сериал «911 Служба спасения». Я смотрел, как полицейские и пожарные помогали людям и животным, и мне тоже хотелось спасать жизни. Поэтому я поступил в Аграрный университет и впоследствии получил диплом ветеринарного врача. И на сегодняшний день в этой сфере я работаю уже 12 лет.

А на чем Вы специализируетесь?

На гастроэнтерологии и нефрологии собак и кошек. Попутно интересуюсь этим же направлением у экзотических животных, потому что в клинику, где я работаю, стали чаще приносить крыс, хорьков и хамелеонов. Знаний не бывает много, поэтому, чтобы быть в курсе текущих тенденций, я регулярно участвую в тематических конференциях и вебинарах. Также я постоянно общаюсь с коллегами из других стран, например, из США, Канады, Перу, Мексики, Индонезии, Китая, Великобритании, Финляндии, мы обмениваемся опытом, обсуждаем интересные случаи.

Каждый пациент — это новая и по-своему уникальная история, с массой неожиданных деталей и впечатлениями. Приятно видеть результат своей деятельности — здорового питомца и его счастливого обладателя. Ко мне даже часто подходят на улице, чтобы поприветствовать, поблагодарить.

С какими основными трудностями Вы сталкивались в карьере?

Поначалу было трудно психологически: животное кричит, хозяин не может внятно объяснить, что произошло, другие посетители рвутся на прием… Кроме того, я столкнулся с тем, что некоторые владельцы пытаются обмануть или умалчивают какие-то детали о состоянии питомца, видимо, потому что боятся показать, что совершили какие-то ошибки. Но постепенно я смог грамотно выстроить все организационные процессы и быстро определять, говорят ли посетители правду. Сейчас я горжусь тем, что могу быстро установить доверительные отношения с владельцами животных.

Также было сложно научиться «не выгорать», находить время не только на работу, но и на личную жизнь и хобби, переключаться. Я всегда очень сопереживаю своим пациентам, но при этом важно находить силы на поддержание своего физического и эмоционального здоровья.

Какие основные проблемы в сфере ветеринарии, на Ваш взгляд, сейчас в России?

Безответственность владельцев животных, которые отказываются от прививок, обязательных диагностических исследований, обращения к ветеринарным врачам. А еще хуже — выбрасывают своих питомцев на улицу, калечат либо причиняют смертельные травмы. Но надеюсь, эта ситуация изменится коренным образом, так как уже принят закон об ответственном обращении с животными, рассматривается внедрение обязательного чипирования. Эти меры должны защитить братьев наших меньших и ввести наказание за неправомерное и негуманное отношение к ним.

А какие тренды в сфере ветеринарии в России и мире Вы можете выделить?

В России следует отметить повышение качества оказания ветеринарных услуг, внедрение электронного документооборота, в том числе в госветслужбе, более широкое использование ПЦР, МРТ, эндоскопического и УЗИ-исследований. За последние 5-7 лет в регионах увеличилось количество клиник, применяющих эти методы диагностики, оборудование и расходные материалы стали доступнее.

Также укрепилось разделение врачей по специализациям — офтальмологи, нефрологи, кардиологи… Еще радует, что стали более доступны возможности для повышения и поддержания квалификации в виде мастер-классов, семинаров, симпозиумов, вебинаров, образовательных курсов.

Что касается ситуации в мире, за последние 20 лет мы столкнулись с эпидемией птичьего и свиного гриппа, африканской чумой свиней и другими опасными заболеваниями. В связи с этим ветеринарная служба во всех странах переходит на новый уровень. Это удивительный по своей сложности и многообразию изменений процесс, в котором задействовано беспрецедентное количество научных и промышленных ресурсов.