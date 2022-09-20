Иван Ященко: Всероссийская олимпиада школьников поможет учащимся определиться с дальнейшей траекторией развития

Москва
20 сентября 2022

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) начинает свою работу в среду 21 сентября. В нем примут участие все желающие учащиеся 4-11-х классов, сообщает газета «Мой район».

В программе ВсОШ состязания по 24 учебным дисциплинам. ОБЖ, физкультура и технологии представлены в двух турах – теоретических и практических. Ученики 4-х классов соревнуются только по математике и русскому языку, в то время, как учащиеся 7-11-х классов будут соревноваться по МХК, физике, химии и экономике.

Руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко считает, что соревнования помогут детям определиться с дальнейшими жизненными планами, например, с выбором интересного профиля в школе, профильного класса, поиском кружка по душе.

Победителям и призерам финального этапа предоставляется возможность поступления в любой российский вуз по профилю выигранной олимпиады без экзаменов или получения 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

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