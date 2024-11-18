Из Чанкая в Шанхай: трансформация будущего торговли Латинской Америки 

Лозунг «Из Чанкая в Шанхай» приобрел популярность в Перу с проведением в четверг торжественной церемонии открытия порта Чанкай, флагманского проекта предложенной Китаем инициативы «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI).

Мегапроект стоимостью 1,3 млрд долларов США призван революционно изменить региональную торговлю, обеспечив прием крупнейших в мире грузовых судов и значительно сократив время доставки. Первая фаза проекта сократит время морских перевозок из Перу в Китай до 23 дней, снизив затраты на логистику минимум на 20 %.

В новом порту четыре причала с максимальной глубиной 17,8 метра, которые позволяют принимать сверхбольшие контейнеровозы вместимостью 18 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент). Проектная годовая пропускная способность порта составляет 1 миллион TEU в краткосрочной перспективе и 1,5 миллиона TEU в долгосрочной, что делает его ключевым торговым хабом между Латинской Америкой и Азией.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в своей статье, опубликованной в четверг в перуанском издании El Peruano, что проект порта Чанкай должен принести Перу 4,5 млрд долларов США годового дохода и создаст более 8000 прямых рабочих мест.

Си Цзиньпин и его перуанская коллега Дина Болуарте в четверг приняли участие в церемонии открытия порта Чанкай по видеосвязи.

«Из Чанкая в Шанхай — мы являемся свидетелями не только зарождения и расцвета инициативы «Пояс и путь» в Перу, но и рождения новых ворот, соединяющих сушу и море, Азию и Латинскую Америку», — сказал Председатель Си, выступая на церемонии открытия.

Председатель Си прилетел ранее в четверг в Перу с государственным визитом и для участия в 31-й встрече экономических лидеров АТЭС. Это уже шестой его визит на континент с 2013 года.

По словам Председателя Си, порт Чанкай является не только хорошим глубоководным портом, но и первым умным портом и «зеленым» портом в Южной Америке.

Имеющий стратегическое расположение ворот Перу в Тихий океан, порт соединен тоннелем с Панамериканским шоссе, обеспечивающим прямой доступ к столице Перу Лиме. Являясь первым «скоростным морским путем» из Латинской Америки, он обеспечит более быструю и экономичную транспортировку перуанского экспорта, такого как клюква и авокадо, на азиатские рынки.

«Наша цель — стать «Сингапуром» Латинской Америки, чтобы портовые грузы проходили здесь на пути в Азию. Когда кто-то хочет отправиться из Бразилии, Венесуэлы, Боливии, Парагвая или Аргентины в Азию, они должны подумать в качестве отправной точки о Перу», — сказал журналистам в прошлом месяце министр транспорта Перу Рауль Перес Рейес (Raul Perez Reyes).

Строительство порта Чанкай идеально согласуется с растущими потребностями в торговле между Китаем и Латинской Америкой.

Кроме того, руководство Перу инициировало планы по развитию железнодорожной и автомобильной сети, соединяющей порт Чанкай с крупными городами по всей стране, с потенциальными будущими связями с транспортными сетями других стран региона, которые могут поддержать эффективный экспорт бразильской сои, железной руды, замороженного мяса, колумбийского кофе, авокадо и других товаров в Азию по этому новому торговому маршруту.

«Порт Чанкай поможет Перу повысить эффективность судоходства и углубить торговое сотрудничество с Азией», — сказал Дэвид Гамеро (David Gamero), заместитель руководителя проекта мегапорта Чанкай. Он добавил, что помимо прямых экономических выгод, крупный порт будет стимулировать развитие логистической цепочки создания стоимости в Латинской Америке, а также способствовать технологическому и промышленному росту, обеспечивая «мультипликативный эффект».

Однажды Председатель Си назвал Перу «соседом Китая через Тихий океан» и процитировал древнее китайское стихотворение, характеризуя отношения Китая со странами Латинской Америки и Карибского бассейна: «Настоящие друзья всегда ощущают близость друг с другом, независимо от расстояния между ними».

Когда порт Чанкай будет введен в эксплуатацию, он сможет интегрировать весь латиноамериканский регион в динамичную экономическую структуру Азиатско-Тихоокеанского региона, что значительно укрепит связи внутри континента и за его пределами.

В инициативу «Пояс и путь», предложенную Китаем в 2013 году, регион Латинской Америки и Карибского бассейна был включен в 2017 году.

По состоянию на 2023 год 22 страны региона подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь», согласно отчету руководящей группы инициативы «Пояс и путь». Заметные проекты включают в себя сверхвысоковольтную линию электропередачи Belo Monte в Бразилии, аргентинскую железную дорогу Belgrano Cargas и т. д.

Кроме того, с 2012 года Китай является вторым крупнейшим торговым партнером Латинской Америки. В 2023 году общий объем торговли между Китаем и странами Латинской Америки превысил 489 млрд долларов США.

Эксперты говорят, что инвестиции и техническая поддержка Китая помогают странам Латинской Америки ускорить свое экономическое развитие и стали важной движущей силой развития Глобального Юга. Они также выразили надежду на то, что участие Си Цзиньпина в саммите АТЭС придаст позитивный импульс региональной интеграции и экономическому сотрудничеству.

Вице-президент Ассоциации перуанских экспортеров Рафаэль дель Кампо Кинтана (Rafael del Campo Quintana) отметил, что АТЭС является не только важной платформой для развития регионального торгово-экономического сотрудничества, но и открывает развивающимся странам, включая Перу, возможности для глубокой интеграции в мировую экономику.