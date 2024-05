«Из гнезда» представлен на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси 2024 года

Ажиотаж вокруг тайской анимационной сцены стремительно нарастает: увлекательный анимационный фильм Out of the Nest (Из гнезда) компании T&B Media Global (Таиланд) занял завидное место в престижной номинации Annecy Presents знаменитого Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси 2024 года.

Thai-Chinese Animation «Out of the Nest» Takes Flight to the Global Stage at the 2024 Annecy International Animation Film Festival!

Созданная под руководством дальновидного д-ра Джванвата Арьявраромпа (Jwanwat Ahriyavraromp), с любовью называемого доктором Тэном Шелдоном (Tan Shelldon), эта совместная тайско-китайская работа должна ослепить аудиторию трогательным сюжетом и визуально потрясающей анимацией. Благодаря талантам Таиланда, Китая и США фильм Из гнездаслужит примером гармоничного слияния творчества со всего мира.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, признанный меккой анимации, выбрал работу Из гнезда среди более чем 3400 заявок, поступивших со всего мира. В условиях жесткой конкуренции только несколько избранных работ, в том числе «Из гнезда», были удостоены экранов Анси.

Эта причудливая история не просто для развлечения, она свидетельствует о растущей популярности Таиланда в мире анимации. Следуя по стопам полюбившегося анимационного сериала Шелдон, который покорил сердца зрителей в 180 странах и был переведен на более чем 35 языков, работа Из гнезда готова продолжить анимационное наследие Таиланда на мировой арене.