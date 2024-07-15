В сотрудничестве с УЕФА Hisense сделала футбол доступным для детей в больницах 

Во время турнира Евро-2024 глобальный бренд бытовой техники и электроники Hisense и Фонд УЕФА совместно запустили благотворительную акцию «Вера в юных чемпионов» (Faith In Young Champions). Инновационные роботы на основе технологии Hisense позволили детям из 22 стран, находящимся в больницах, виртуально подключиться к 23 матчам Евро-2024, воплотив в жизнь свои мечты о посещении мероприятия, несмотря на физические ограничения.

В течение этого времени дети могут использовать робота, чтобы получить доступ в эксклюзивные зоны, такие как зона разминки, раздевалка или VIP-секция, управляя взаимодействием со своими любимыми игроками или командами, чтобы каждая футбольная душа могла таким образом выразить всю свою страсть к живому футболу.

Faith In Young Champions Welfare Initiative

«Мы с радостью принимаем цифровую доску, и она будет нам очень полезна для обмена идеями и мозгового штурма с директорами, врачами и управленческими командами больницы. Эта цифровая версия сделает нашу жизнь намного проще», – сказал директор больницы.

Фонд УЕФА был основан в 2015 году как благотворительная организация, управляемая в соответствии со швейцарским законодательством, с проверенной временем философией, которая согласуется с концепциями заботы о молодежи и социальной ответственности Hisense. Во время турниров Евро-2024 болельщики также заметили слоган «ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК — ЧЕМПИОН» (ECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION) на светодиодной доске на поле, который идеально согласуется с предложением «Вера в юных чемпионов», к которому призывает Hisense в этом году, что также способствует сотрудничеству.

Генеральный секретарь Фонда УЕФА Карин Нкуэ (Carine Nkoue) сказала: «Футбол – это не только спорт номер один в мире, но и отличная платформа для создания проектов солидарности для нуждающихся. Я хотела бы призвать всех вас присоединиться к мероприятиям Фонда УЕФА для детей и поддержать эту глобальную инициативу. При поддержке Hisense и солидарности европейской футбольной семьи мы можем достичь еще большего».