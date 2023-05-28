Из Латакии – в Москву преподавать английский

Студентам-иностранцам в нашей стране, а тем более в ее столице, давно никто не удивляется. А вот преподавателя из дальнего зарубежья в наших вузах встретишь не часто. Можно сказать, что такая коллега – редкая птица. Поэтому мы решили узнать о том, как выглядит работа в Департаменте английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации глазами преподавателя из Сирийской Арабской Республики Г.Раджуб.

— Гинд, Вы не так давно работаете в нашем университете. Будет интересно узнать о Ваших впечатлениях о студентах, преподавании и, в целом, жизни в Москве.

— С радостью поделюсь. Что Вас интересует прежде всего?

— Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы оказались в России.

— Я – сирийка. Родилась и выросла в Латакии. Там же окончила школу и получила диплом бакалавра по специальности информационные технологии.

Однако помимо точных наук, меня всегда интересовали иностранные языки. Наряду с родным арабским, свободно владею французским и английским языками. Поэтому я решила получить диплом магистра в области филологии. В нашей стране российское, или ранее советское, образование всегда пользовались заслуженным авторитетом. У меня у самой есть родственники и друзья, отучившиеся в России. В такой ситуации вполне логичным оказался выбор в пользу дальнейшего образования в Москве. Собрать необходимый комплект документов не составило труда, и я подала заявление на филологическую программу в РУДН. В прошлом году там же начала работать над кандидатской диссертацией.

— Сложно ли Вам было адаптироваться к жизни в новой стране, привыкнуть к новой для себя культуре?

— Конечно, к некоторым вещам пришлось привыкать, но вжиться в российскую реальность по большому счету не составило труда. У русских и сирийцев много общего. У людей здесь и там схожий темперамент. К тому же, Россия, а ранее Советский Союз, и Сирия долгие годы поддерживают дружественные отношения. У нас работает много специалистов из России, а во времена моего детства их было еще больше. В школьные годы я дружила с их детьми. Так что к переезду в Москву я оказалась готова. Вот Вы меня спрашиваете про адаптацию – для меня она прошла быстро и почти незаметно. Кроме того, меня всегда интересовала богатая русская культура. Я люблю русскую литературу, в особенности произведения Льва Толстого.

— Вы много лет учились, теперь преподаете. Сложно было оставить роль студента и сесть за преподавательский стол?

— Совсем нет. Я уже более десяти лет занимаюсь преподаванием.

Конечно, работа в университете налагает дополнительную ответственность, но с какими-то особыми трудностями я здесь не столкнулась. Тем более, что коллеги всегда готовы помочь, разъяснить отдельные профессиональные тонкости. У нас в департаменте так заведено, что молодым преподавателям оказывают поддержку наставники из числа опытных коллег. Поэтому я легко влилась в коллектив и освоилась с новой для себя программой. Кроме того, с учетом специфики вуза очень пригодилось мое первое образование. Сегодня все кругом компьютеризировано, и сам образовательный процесс немыслим без умения применять информационные технологии.

— С преподавателями – понятно. А легко ли удается находить общий язык со студентами нашего вуза?

— По большому счету, студенты везде одинаковые. Может быть, им и непривычно иметь дело с преподавателем-иностранцем, но присущая таким ситуациям природная настороженность, улетучивается довольно быстро. Я люблю работать с людьми, особенно с молодежью. Мы быстро находим общий язык друг с другом. Студенты не только выполняют задания, но и охотно делятся со мной своими переживаниями, мечтами и планами на жизнь.

— А для себя что Вы планируете на ближайшее будущее?

— Закончить аспирантуру и продолжать совершенствоваться в преподавании.

— Желаем Вам успехов.

С Г.Раджуб беседовали В.О.Косачева и А.В.Щербанева.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации