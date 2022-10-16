Из сегодняшнего дня в будущее: 20 лет инноваций, роста и развития компании SIMCom!

За последние два десятилетия мы стали свидетелями стремительного развития технологий беспроводной связи, преобразующих современное общество. Компания SIMCom, один из ведущих мировых поставщиков модулей и решений для беспроводной связи, с 2002 года неизменно занимает лидирующие позиции в отрасли. На протяжении последних двадцати лет компания SIMCom лидирует в этом процессе преобразований, предлагая конкурентоспособную продукцию за счет непрерывной оптимизации, основанной на потребностях вертикальных рынков. Согласно отчету ABI Research, компания SIMCom была лидером мировых поставок модулей беспроводной связи в течение четырех лет подряд, с 2015 по 2018 год. С тех пор SIMCom остается одним из крупнейших поставщиков беспроводных модулей по всему миру.

Научно-исследовательский потенциал компании SIMCom, первой начавшей производство сотовых модулей в Китае, является ключевым фактором, стимулирующим процесс глобализации ее бизнеса. Благодаря своим технологиям, разрабатывавшимся в течение двух десятилетий, SIMCom с выдающейся стабильностью и надежностью обеспечивает беспроводную связь для тысяч коммерческих видов применения.

Для удовлетворения потребностей постоянно растущих сфер применения Интернета вещей (IoT) и быстрого развития технологий беспроводной связи компания SIMCom разработала диверсифицированную дорожную карту продукции, включающую модули 2G, 3G, 4G, 5G, LPWA, ГНСС, автомобильные и интеллектуальные модули. Модули SIMCom охватывают различные вертикальные сегменты Интернета вещей, включая интеллектуальное энергоснабжение, интеллектуальные автомобили, интеллектуальные платежи, телемедицину, мониторинг для обеспечения безопасности, «умный» город, интегрированные средства передачи и обработки информации, интеллектуальное производство и интеллектуальное сельское хозяйство.

Компания SIMCom разработала прочную сервисную сеть, созданную совместными усилиями команд поддержки, работающих на всех шести континентах как в режиме онлайн, так и на местном уровне. Реализовав крупные инвестиции в оборудование и специалистов, компания SIMCom создала высокотехнологичный научно-исследовательский центр 5G в Чунцине, технологическом парке на юго-западе Китая, который добился больших успехов в разработке собственных передовых беспроводных продуктов.

Успех компании SIMCom был достигнут не только благодаря ее технологическим преимуществам, но и благодаря хорошо зарекомендовавшей себя системе управления. Строгий контроль качества охватывает все этапы производства, включая исследования и разработки, цепочки поставок, производство, послепродажное обслуживание и непрерывное совершенствование в соответствии с отраслевыми стандартами. При этом клиентам предоставляются комплексные услуги в плане сертификации согласно глобальным нормативным документам и MNO, технического консалтинга и поддержки на протяжении всего жизненного цикла продукции. Ориентированные на клиента принципы ведения бизнеса сделали SIMCom идеальным партнером для более чем 10 тысяч клиентов в 180 странах и регионах по всему миру.

Компания вступает в эру интеллектуальных средств связи на базе 5G и искусственного интеллекта. Все системы будут подключаться к облаку, что позволит повысить надежность. 5G обеспечивает повсеместное функционирование сети, способной удовлетворять разнообразные потребности интеллектуального Интернета вещей в сетевом взаимодействии, и тем самым стимулирует цифровую трансформацию во многих вертикальных отраслях. Глава компании SIMCom Ян Тао (Yang Tao) отметил, что облачные технологии и терминалы являются двумя сторонами одной монеты в процессе разработки Интернета вещей. Компания SIMCom будет непрерывно увеличивать инвестиции в 5G и искусственный интеллект Интернета вещей и внедрять продукты и решения, ориентированные на использование облачных платформ и интеллектуальных терминалов для создания ценности на долгую перспективу для клиентов по всему миру.