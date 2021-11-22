Авторитетное финское издание Moottori протестировало зимние шины для коммерческого транспорта. Участниками испытаний стали 8 моделей размером 215/65 R16C из разных ценовых категорий. Это уникальный случай, так как тесты шипованных легкогрузовых шин эксперты проводят очень редко. Шины Viatti Vettore Inverno, выпускаемые на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, вошли в число лучших по итогам испытаний.

Испытания Moottori проходили на снежной трассе со спусками, подъемами, разными поворотами, а также на асфальтированной мокрой и ледяной дороге. Эксперты оценивали разгон и торможение на сухом и мокром асфальте, снегу, льду, а также управляемость шин в разных погодных условиях.

Эксперты издания отметили самое большое количество шипов у Viatti Vettore Inverno среди испытуемых моделей и отличные результаты на льду. Также шины продемонстрировали высокое тяговое усилие на снегу и хорошую управляемость.

«LCV-автомобили очень востребованы в сегменте малого и среднего предпринимательства и часто являются основным источником дохода, особенно в сфере перевозок и доставки. Именно поэтому для их владельцев в приоритете – минимизация простоев и снижение эксплуатационных расходов. Легкогрузовые шины производства KAMA TYRES отличают высокая грузоподъемность, прочность и топливная экономичность, они прослужат не один сезон и станут надежным партнером в дороге», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шипованные зимние шины Viatti Vettore Inverno созданы специально для стабильной управляемости и надежного передвижения легкого коммерческого транспорта в условиях любой, даже самой суровой зимы. Плавный ход автомобиля по дорогам в любом состоянии достигается за счет открытых поперечных канавок, расположенных со смещением относительно друг друга и центрального ребра протектора. Более надежное сцепление как со льдом, так и с влажным дорожным полотном дает частое расположение ламелей по всей ширине протектора, повышенная эластичность шашек и 14-и рядная схема размещения шипов. Управляемость и устойчивость автомобиля даже при вождении на высоких скоростях — за счет специальных усиленных рядов шашек по всей площади протектора. Высокая проходимость даже нагруженного автомобиля по глубокому снегу обеспечивается технологией SnowDrive, по которой просчитаны и сконструированы специальные углубления в плечевых шашках.

Приобрести шины Viatti Vettore Inverno можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Журнал Moottori – одно из самых авторитетных автомобильных изданий Финляндии. Таблоид издается с 1925 года, его штаб-квартира находится в Хельсинки. Журнал регулярно проводит тесты автомобильных шин, используя современные испытательные площадки, а также лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием.

Источник: moottori.fi, http://colesa.ru/test/69366

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/