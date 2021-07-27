Издание ВыборЦен» составило рейтинг лучших летних шин в доступном ценовом сегменте

Эксперты специализированного издания «ВыборЦен» составили рейтинг лучших летних шин 2021. При его формировании эксперты учитывали результаты независимых испытаний, характеристики моделей в ходе эксплуатации, а также отзывы профессионалов и покупателей-автомобилистов. Легковые шины 175/65R14 82H Viatti Strada Asimmetrico производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошли в ТОП-3.

Специалисты выделили основные преимущества Viatti Strada Asimmetrico:

отличную маневренность на мокром и сухом покрытии оптимальную жесткость выгодное соотношение цены и качества

«Шины Viatti Strada Asimmetrico традиционно пользуются высоким спросом у российских автовладельцев. Это подтверждает, как анализ продаж нашего интернет-магазина KAMATYRES.SHOP, так и данные сторонних торговых площадок. Например, по результатам одного из последних исследований Яндекс.Маркет – специалисты платформы изучали покупательский интерес и цены на автошины– данная линейка была признана самой востребованной на маркетплейсе. На нее пришлось 22% спроса в категории летних шин. Такая популярность объясняется сочетанием качества и надежности, высокой адаптированностью к отечественным дорогам и особенностям климата. Среди дополнительных преимуществ – возможность получить услугу шиномонтажа в подарок. Акция действует в наших обособленных подразделениях», – рассказал Ильдар Шайдуллин, и.о. заместителя директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico имеют уникальное строение и рисунок протектора, они адаптируются под дорожное покрытие, поглощают удары при преодолении неровностей, позволяют уверенно проходить скоростные повороты. Благодаря усиленным массивным ребрам, расположенным по центру и внешнему краю протектора, даже при самых высоких скоростях нагрузка на шину будет максимально равномерной, а движение — устойчивым. Отводящие канавки с повышенной эластичностью, расположенные на внутренней стороне протектора, снижают риск аквапланирования. В ассортименте линейки Viatti Strada Asimmetrico есть модели с посадочным диаметром 13–18 дюймов.

Приобрести шины Viatti Strada Asimmetrico можно в официальном интернет-магазине KAMATYRES – KAMATYRES.SHOP. Также действует акция «Шиномонтаж от Viatti».

Источник:https://vyborcen.com/rejting-letnih-shin#Viatti-Strada-Asimmetrico-V-130-17565-R14-82H

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/