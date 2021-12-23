Изоляция бани: эффективный способ избежать теплопотерь

Баня – одна из самых сложных инженерных конструкций. Чтобы достичь нужной концентрации тепла необходима качественная гидроизоляция, благодаря которой достигается «эффект термоса». Правильное утепление поможет быстрее нагревать и поддерживать высокую температуру на протяжении длительного времени. Вся изоляция в бане должна быть термостойкой, устойчивой к влаге, безопасной, а также не должна выделять вредных веществ при нагреве.

Раньше для теплоизоляции использовали натуральные материалы: войлок, лен, мех и другие. Преимущество таких утеплителей – безвредность и экологичность. Даже в условиях с повышенной влажностью и температурой. Однако сейчас широко используются более современные синтетические материалы. Они гораздо прочнее и служат намного дольше. Обычно для утепления применяют – пенопласт, базальтовое волокно, минеральная вата, эковата, керамзит.

Для строительства бани используют особую технологию – возведение и укрепление конструкции с несколькими слоями изоляции. Первый слой – это несущая стена, следом устанавливается утеплитель, третий слой – паробарьер, а четвертый – облицовка стены. Для финального этапа герметизации и заделки швов в бане можно применять пену. Однако материал должен быть с высоким классом огнестойкости (EI 30, EI 60, EI 120). Основой для изготовления противопожарной массы остается пенополиуретан, но насыщенный специальными гасящими добавками, которые не влияют на характеристики вспененной массы как строительного материала. Негорючая монтажная пена гарантирует безопасность даже при прямом контакте с огнем или под воздействием высоких температур. Также пена демонстрирует прекрасную адгезию ко многим типам строительных и отделочных материалов.

Качественный продукт в данном сегменте – огнестойкая монтажная пена SOUDAFOAM FR от SOUDAL. Она имеет превосходную адгезией к большинству строительных материалов и высокий класс огнестойкости. Пена не выделяет вредных веществ, сохраняет структуру в условиях повышенной влажности и температуры до +90°C. Данный изоляционный материал бывает, как в обычном бытовом (трубочное соединение), так и в профессиональном (резьбовое соединение под пистолет) варианте.

Также для таких работ подойдет огнестойкий силиконовый герметик от SOUDAL. Материал устойчив к высоким температурам. Герметик обеспечивает дымонепроницаемое уплотнение и имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов. Перед применением рекомендуется очистить и обезжирить рабочую поверхность от пыли и грязи.

Неровные поверхности лучше загрунтовать Soudal Primer 150 от SOUDAL. Препарат повышает адгезию силиконовых герметиков и связывает мельчайшие частицы пыли и крошек. Наносить герметик стоит ручным или пневматическим пистолетом. Края шва можно защитить и сделать аккуратными, использовав малярную ленту. Затем материал нужно выровнять по поверхности шпателем, удалив ленту.

Благодаря современным строительным материалам каждый сможет самостоятельно построить и утеплить помещение. Также повысить теплоизоляционные свойства бани помогут качественные и профессиональные средства, в частности огнестойкие герметики и монтажные пены от SOUDAL.

Подробная информация о продукции SOUDAL представлена на официальном сайте. За дополнительной информацией просьба обращаться в технический отдел: 8 (985) 265 89 18.

О компании

Компания SOUDAL — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания существует уже более 50 лет, поставляя товары в 140 стран. Холдинг имеет 24 производственных предприятий на пяти континентах и 72 представительства по всему миру.