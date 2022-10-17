Известный клипмейкер Ирина Миронова стала участницей проекта «Идеалогика»

На этой неделе вышла тринадцатая серия интернет-шоу о креативных индустриях «Идеалогика». Новый эпизод проекта посвящен клипмейкерам.

Тринадцатый выпуск документального проекта о креативных индустриях «Идеалогика» рассказывает о людях, которые точно знают, как выглядит музыка, — о клипмейкерах. Героями нового эпизода стали: российский клипмейкер, режиссер, продюсер, автор книг, телеведущая и основатель мобильной видеошколы MIRONOVA online SCHOOL Ирина Миронова и режиссер и финалист Чемпионата творческих компетенций ArtMasters в 2022 году в номинации «Клипмейкер» Егор Воронин.

«Музыкальные клипы — это еще один источник вдохновения. Ведь переживая аудио-визуальный опыт, упакованный в самостоятельный новый мир, каждый зритель получает яркие эмоции и переживает уникальные ощущения. А это не что иное, как приличный запас вдохновения, который можно потратить на любимое занятие, творчество, любое занятие и профессию. Вдохновение оживляет фантазию и дает движение задуманному. Я — клипмейкер, и вот чем я занимаюсь: создаю новые аудио-визуальные миры, которые (я надеюсь) для многих зрителей становятся источниками вдохновения, вселяющими силу к осуществлению красивых намерений и мечтаний», — рассказывает участница тринадцатой серии, клипмейкер Ирина Миронова.

Ирина Миронова уже давно стала легендой клипмейкинга. Именно она снимала клипы для самых ярких звезд российского шоу-бизнеса: Аллы Пугачевой, Земфиры, Дианы Арбениной, Кристины Орбакайте и т. д. В новом выпуске документального сериала «Идеалогика» она поделилась опытом и секретами поиска вдохновения, а также рассказала о том, как создаются видеоклипы, от идеи до реализации.

Каждый эпизод шоу «Идеалогика» — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» показывает, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также демонстрирует, как идеи превращаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта.

«Мы пытаемся понять, как рождается творчество. Как это происходит у каждого из наших героев. Они все дополняют друг друга. У всех разный взгляд, у каждого свое видение. Этот проект как учебник по творчеству, потому что каждый творец уникален, но все они в чём-то схожи. Наверное, в искренности», — рассказывают создатели проекта.

Выпуски проекта «Идеалогика» можно увидеть на нескольких площадках: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube. Вышло 13 эпизодов, в которых рассказывалось о профессиях гримера, иллюстратора, поэта, хореографа, дизайнера одежды, дизайнера виртуальных миров, архитектора, музыканта и аниматора.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».