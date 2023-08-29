JA Solar поставил модули n-типа для 1-го в Южной Корее проекта с подключением к сети

Компания JA Solar, которая является лидером отрасли в эпоху производства продукции n-типа, недавно поставила модули n-типа мощностью 3 МВт для проекта фотоэлектрической станции Atae/Taejun/Yueun в городе Чиндо-гун (провинция Чолла-Намдо, Южная Корея). Проект был успешно подключен к сети в мае текущего года, став первым в Южной Корее проектом с использованием модулей n-типа, подключенным к сети. С момента начала эксплуатации проект получил высокую оценку за отличные показатели выработки электроэнергии.

Компания JA Solar впервые вышла на южнокорейский рынок в 2011 году, а в 2018 году открыла филиал в Сеуле. Благодаря высокоэффективной продукции и высококачественному сервису компания прочно удерживает позиции на местном рынке фотоэлектрических систем и поставляет модули для крупнейшего в Южной Корее ветро-солнечного гибридного проекта, крупнейшего фотоэлектрического проекта с использованием двусторонних солнечных панелей PERC и т.д. Модули серии DeepBlue 3.0 компании JA Solar одними из первых получили сертификаты KS Certification и Highly Durable Eco-friendly Solar Module, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности продукции компании на местном рынке. В будущем компания JA Solar будет и дальше улучшать свою продукцию и технологии, чтобы предоставлять клиентам более локализованные услуги и способствовать развитию южнокорейского фотоэлектрического рынка.