JA Solar сохранила рейтинг AAA согласно PV ModuleTech bankability rankings

JA Solar сохранила рейтинг AAA в последнем отчете инвестиционной привлекательности PV ModuleTech по версии PV Tech за 4 квартал 2023 г. Он отражает лидирующее положение компании в таких областях как производство, объем поставок, распределение мощностей, технологичная структура, а также финансовые показатели.
На протяжении многих лет компания придерживается концепции разработки продукта «предназначенного для увеличения ценности для клиента», уделяя основное внимание созданию долгосрочной ценности для глобального рынка в виде фотоэлектрических продуктов с более низкой полной приведенной стоимостью электроэнергии (LCOE) и затратами на «баланс системы» (BOS).
Для удовлетворения рыночного спроса на высокоэффективные солнечные панели n-типа JA Solar выпустила в 2023 году свою линейку высокопроизводительных модулей n-типа DeepBlue 4.0 Pro на основе прямоугольных вафель размером 182 мм х 199 мм. Флагманский модуль размером 2465 мм х 1134 мм (с 72 ячейками) имеет максимальную мощность до 635 Вт, а его эффективность составляет 22,8 %, что делает его самым мощным продуктом на рынке среди современных модулей 182 серии. В январе 2024 года компания запустила серии SkyBlue и OceanBlue, специально разработанные для морских условий эксплуатации. Унаследовав большую мощность, высокую эффективность, высокие показатели генерации электроэнергии и надежности от модуля DeepBlue 4.0 Pro, данные модули также имеют дополнительные преимущества, включая стойкость к солевому туману, ультрафиолетовому излучению, влажности и горячим точкам, что приводит к улучшению надежности и стойкости к суровым погодным условиям, которые характерны для морской среды.