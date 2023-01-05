JA Solar сохранила рейтинг инвестиционной привлекательности AAA согласно PV ModuleTech 

Компания JA Solar сохранила самый высокий рейтинг AAA в обзоре инвестиционной привлекательности PV ModuleTech за четвертый квартал 2022 года, опубликованном недавно PV Tech, основываясь на таких показателях, как объемы поставок и производственные мощности, в сочетании с техническим и финансовым статусом.

JA Solar maintains highest AAA ranking in PV ModuleTech bankability ratings-0103

В отчете отмечается, что «JA Solar сохраняет пожалуй наиболее технологичное производство элементов в Китае и часто устанавливает стандарты для технологий, опережая своих отечественных конкурентов. JA Solar была одной из первых компаний в Китае, сделавших своей приоритетной задачей производство моноэлементов/модулей, при этом она стремится поставлять как можно больше модулей с собственными элементами. Это контрастирует с практикой многих других поставщиков модулей на несколько гигаватт, которые закупают большие объемы у производителей ячеек».

Будучи одной из ведущих в отрасли вертикально интегрированных организаций, компания JA Solar создала комплексную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую систему, охватывающую кремниевые пластины, элементы, модули и фотоэлектрические системы, и продолжит наращивать инвестиции в исследования и разработки в целях повышения энергоэффективности своей продукции. По состоянию на второй квартал 2022 года компания получила 1178 лицензированных патентов на свои независимые исследования и разработки, а средний КПД преобразования ее элементов n-типа Percium и Bycium массового производства достиг 23,7% и 25% соответственно. С учетом того, что модули серии DeepBlue завоевали широкую популярность на мировых рынках благодаря превосходным показателям мощности и надежности, к концу третьего квартала 2022 года совокупный объем поставок JA Solar по всему миру достиг 115 ГВт.

Продукция компании также получила признание со стороны ряда независимых отраслевых организаций, включая семь подряд наград Top Performer («Лидер отрасли») от PVEL за период с 2014 по 2022 год и три подряд рейтинга Overall High Achiever («Производитель с общими высокими показателями») от американской организации RETC за период с 2019 по 2022 год. Продукция JA Solar дополнительно получила французскую сертификацию по углеродному следу и сертификацию UL EPD и была полностью проверена на экологичность и низкий уровень углеродных выбросов на протяжении всего жизненного цикла.

С развитием глобального рынка фотоэлектрических элементов компания JA Solar неуклонно расширяет свое международное присутствие: ее зарубежные поставки в первой половине 2022 года составили 67% от общего объема. Компания успела создать полноценные промышленные цепи в Китае и за рубежом на основе расположенных по всему миру 12 производственных баз, что обеспечивает мощную поддержку поставок на мировые рынки.