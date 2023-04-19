JA Solar сохраняет рейтинг инвестиционной привлекательности AAA согласно PV ModuleTech 

JA Solar в очередной раз получила высшую категорию AAA в отчете PV ModuleTech о финансовой устойчивости компании PV Tech за первый квартал 2023 года.

Отчет PV Tech основан на всестороннем анализе эффективности производителя по показателям, включая поставки, производственные мощности, технологии и финансовое положение, при этом компания получила высокие оценки по каждой из этих категорий.

Согласно годовому отчету JA Solar за 2022 год, общий доход JA Solar составил 72,989 млрд юаней, что на 76,72% больше, чем в прошлом году, а чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 5,533 млрд юаней, что на 171,4% больше, чем в 2021 году.

JA Solar maintains AAA rating in PV ModuleTech bankability report

По состоянию на конец 2022 года компания получила 1260 независимо разработанных патентов и широко известна как один из ключевых игроков отрасли, входящий в рейтинг Fortune China 500, 500 лучших частных предприятий Китая и 500 ведущих мировых компаний в сфере новой энергетики на протяжении ряда лет. В период с 2014 по 2022 год компания JA Solar не менее семи раз была признана «Лучшим производителем» PVEL, одной из ведущих в мире независимых сторонних организаций по тестированию фотоэлектрических систем.

Компания JA Solar поддерживает глобальную стратегию, охватывающую множество производственных объектов по всему миру и 13 зарубежных торговых компаний. Сеть продаж и обслуживания продукции компании теперь охватывает 135 стран и регионов по всему миру.

По состоянию на конец 2022 года совокупное число мировых поставок JA Solar достигло 128 ГВт, а объем зарубежных поставок составил около 60% от общего количества. Компания продолжает укреплять свою вертикально интегрированную отраслевую цепочку и разработала долгосрочный план наращивания производственных мощностей и совершенствования логистических цепей на крупнейших мировых рынках фотоэлектрики, неуклонно продвигая глобальную стратегию компании и предоставляя клиентам более качественные услуги.