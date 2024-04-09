JA Solar запустила инициативу по зеленому развитию промышленных и коммерческих предприятий

Компания JA Solar, лидер в области фотоэлектрической промышленности, возглавила инициативу, направленную на решение проблемы изменения климата и содействие устойчивому развитию промышленных и коммерческих предприятий в глобальном масштабе. В партнерстве с более чем тридцатью предприятиями по всему миру эта инициатива направлена на преодоление отраслевых различий и барьеров отраслевой цепочки, прокладывая путь для стратегий экологически чистого и низкоуглеродного развития для промышленных и коммерческих предприятий.

Инициатива под названием «Глобальная инициатива по зеленому развитию промышленных и коммерческих предприятий» подчеркивает настоятельную необходимость коллективных действий в борьбе с изменением климата. В рамках этого сотрудничества компания JA Solar и ее партнеры обязуются повышать осведомленность о низкоуглеродных экологических практиках, продвигать усилия по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов, способствовать развитию экономики замкнутого цикла и уделять приоритетное внимание использованию зеленой энергии посредством технологических инноваций.

Признавая изменение климата одной из первостепенных проблем нашего времени, лидерство JA Solar в этом начинании подчеркивает решающую роль объединения глобального промышленного и коммерческого секторов для осуществления значительных изменений. Благодаря синергии своих коллективных знаний и ресурсов коалиция стремится создать зеленую низкоуглеродную цепочку создания стоимости, внося существенный вклад в глобальный переход к устойчивой экономике.