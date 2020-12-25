Я вообще не покупаю елки, которые вырублены кем-то, это бесчеловечно – Павел Зимин, фотограф

«Я вообще не покупаю елки, которые вырублены кем-то. Я думаю, это могут позволить себе «Демоны». Сколько времени требуется, чтобы вырастить одну елку? В основном вырубают сосны. Вы представляете, сколько труда людей ушло на то, чтобы вырастить одну елку? Это 10-15 лет, а вырубают за 15 минут, продают и через две недели их выкидывают. Сознание людей определяет их бытие. Вырубка деревьев — это вред экологии», — сказал Зимин. Павел рассказал, что дома устанавливает елку, которую он сделал сам (см. фото). «Она красивая, нормальная, не сыпется, очень стильная».

2020 год уходит быстро. Год был непростым, но трудности, с которыми каждый столкнулися, только сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперёд. Главное верить в себя, свои силы. Ищите и найдете, стучитесь и двери отворятся перед вами. Каждый работает, работает успешно, и у нас многое получается.

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Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие. Встречайте Рождество и новый 2020 год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее. Сейчас мы с волнением ожидаем начала нового года.

Окружайте родителей вниманием и заботой, любите свою семью, уважайте коллег по работе, берегите дружбу, защищайте правду и справедливость, будьте милосердными, помогайте тем, кто ждёт поддержки. Вот и весь секрет. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Желаю в новом году, что бы вас окружали стабильные, спокойные люди, гармонии, уюта, теплоты.

С наступающим рождеством и новым годом, добро пожаловать в новую нормальность

С уважением, Pavel Zimin