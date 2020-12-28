Яна Сапета: «Покупать дорогие украшения – это уже пережиток прошлого»

Она знает, что делать, чтобы желания исполнялись. Причем не только в праздники, но и круглый год! Ее жизнь – этому подтверждение. У нее есть все, о чем только можно мечтать – любящий муж и дочка, красота, успешный бизнес. О том, как она этого добилась мы поговорили с Яной Сапета (в инстаграме @yana.sapeta)

У вас очень красивый и популярный инстаграм. Расскажите, как Вам это удалось?

Мы очень много переезжали, и с каждым городом мой инстаграм разрастался. Наверное, это способствовало его продвижению. Кроме того, я всегда отвечаю всем, кто бы мне ни написал. Люди чувствуют искренность и остаются. А ещё я люблю эстетичные фотографии. Ленту я составляю сама. Мне нравится, когда инстаграм похож на журнал. Это вдохновляет на создание новых красивых фотографий.

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У меня есть свой ритуал пробуждения. Я всегда умываюсь с пенкой либо гелем, причем только холодной водой. Далее наношу тоник в ладонь и аккуратными движениями распределяю по лицу. Следующий шаг — это крем вокруг глаз и увлажняющий крем для лица. Все кремы я накладываю лопаткой. Благодаря этому они дольше хранятся и туда не попадают бактерии. После нанесения я беру роллер из аметиста, который храню в холодильнике, и 10 минут делаю массаж, затем ещё 5 минут использую мезороллер. Кожа в результате просто сияет!

В целом я пришла к минимальному набору средств, но на постоянной основе делаю раз в месяц уход у косметолога. Самое любимое сочетание — это вакуумная чистка Hydra Facial с пилингом PRX- T33. Эти две процедуры делают мою кожу идеальной.

Как вы относитесь к бодипозитиву и моде на натуральность?

Я люблю себя, поэтому со мной это не совместимо. Для меня девушка — это красивое тело, чистая кожа, минимум макияжа, ухоженные волосы и харизматичная улыбка. Конечно, следовать бодипозитиву очень просто, а вот чтобы получить привлекательное тело, надо работать каждый день.

При этом инъекции я тоже не приветствую. Они создают лицо, но никто не знает, что будет потом с тем препаратом, который вводят. Мне, к счастью, повезло с внешностью, поэтому по поводу каких-то серьезных вмешательств я даже не задумывалась.

В блоге вы мотивируете девушек на изменения в жизни. А в чем Ваш секрет, как желания превратить в реальность?

Для того, чтобы все исполнялось, нужно прокачивать женскую энергетику, ум, эмоции, тело. Это огромная работа над собой и своим внутренним миром. Мы все на разных ступенях опыта и осознанности. От этого и разное видение мира, разное восприятие действительности. Поэтому для некоторого мои слова покажутся пустыми, а кто-то поймёт, о чем я говорю.

А как вы сами получаете вдохновение и мотивацию?

Я постоянно в поиске вдохновения. Мне нравится читать книги, слушать музыку, наслаждаться моментом, наблюдать. У меня нет определённых фильмов или треков, я каждый день ищу что-то новое для себя. Когда ты наполнен изнутри, мотивация тебе не нужна. Ты наслаждаешься от процесса.

Вы предприниматель, блогер, счастливая жена и мама. Расскажите, как вам удается все успевать?

Главное — это делегирование. Я не геройствую, отдаю обязанности по дому помощникам. Кроме того, нужна концентрация. Я прошу никого меня не беспокоить, когда я занимаюсь работой. Если внимание направлено на одну задачу, легче быть эффективной. А еще я стараюсь не откладывать ничего на потом. Это самое главное для продвижения в своём деле.

Какие ваши основные принципы при воспитании дочки?

Сейчас я в роли наблюдателя. Мне нравится смотреть за ней, анализировать, к чему она больше проявляет интерес. Я буду мягко направлять ее, чтобы её таланты раскрылись уже в раннем возрасте. Сейчас мы ходим в бассейн и занимаемся дома по развивающим программам.

Расскажите, какая философия у вашего бренда украшений?

Наш магазин рассчитан на девушек, которые хотят создавать новые образы каждый день. Я сама люблю ставить акценты, собирая луки. При этом серебро — это тот металл, который позволяет давать приемлемые цены на наши изделия. Мода очень стремительно меняется, один тренд меняет другой. Стремление быть на волне особенно подпитывает инстаграм. А изделия «La Collete» — это возможность каждый день быть разной, это доступность, качество и тренд в одном флаконе.

Многие люди планируют дарить украшения на Новый год. Что вы посоветуете, чем руководствоваться, выбирая подарок?

Я перед тем, как выбирать подарок близким, стараюсь аккуратно узнать, что они хотели бы получить. В этом году популярны наборы, например, сет — подвеска и серьги. Очень многие выбирают сертификаты, они у нас тоже есть. В таком случае можно не переживать, что изделия не понравятся.

Как Вы с мужем обычно встречаете Новый год?

Первые три года мы отмечали праздник вдвоём в банкетном зале отеля с программой. Это стало нашей традицией. Когда у нас появился дом, мы решили, что будем собираться у нас с близкими, вместе наряжать ёлку и накрывать праздничный стол. Я люблю удивлять подарками. В первый год я подарила мужу телефон. Он был очень тронут и сказал, что я первая кто преподнёс ему какой-либо подарок. А он всегда устраивает нам с дочкой сюрпризы, и не только на праздники.