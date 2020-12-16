Японский спортивно-развлекательный центр Round 1 открылся в Москве

14 декабря в торгово-развлекательном центре “Европейский” состоялось открытие нового спортивно-развлекательного пространства Round 1. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки и директор «Раунд Уан Рус» Накагава Дзюн рассказали подробности о создании компании, открытии в пандемию и провели экскурсию по центру.

Москва — первый город в Европе, где появился филиал сети японских развлекательных центров Round One. Комплекс cпортивно-развлекательного центра площадью более 4 тыс.кв.м вмещает в себя такие редкие для России активности как Пурикура (японские фотобудки моментальной печати c возможностью редактирования изображения и наложения забавных эффектов), аттракцион “Бык-родео”.

В зоне Spo-cha (площадка для спортивных состязаний) вместимостью до 250 мест представлены более 18 видов спортивных активностей, где каждый гость может попробовать поиграть в бейсбол, баскетбол, футбол, бадминтон и волейбол, боулинг, теннис, дартс, бильярд, пострелять в лазерном тире, покататься на роликах и сигвеях, научиться стрельбе из лука, попрыгать на батуте. В Round 1 представлена внушительная игровая зона более 150 современных игровых автоматов, специально привезенных в Москву из США и Японии.

Директор «Раунд Уан Рус» Накагава Дзюн: “ Мы хотим показать людям новые перспективы проведение досуга вне дома, где они смогут набраться позитивных эмоций и новых впечатлений. Cо своей стороны, мы принимаем все меры по тщательному соблюдению санитарных норм, заведение оборудовано бесконтактными санитайзерами, соблюдается масочный режим. Безопасность и комфорт гостей для нас на первом месте! Мы очень верим в развитие спорта в России и надеемся, что посещение наших спортивно-развлекательных заведений приведет к росту интереса к спорту в будущем!”

Round One — крупнейшая японская сеть развлекательных центров, основанная в 1980 году в Японии и до сих пор является компанией-лидером на рынке современных центров развлечений для всей семьи. На сегодняшний день Round One это более 100 спортивно-развлекательных центров в Японии и более 40 в США.

Фотограф: Юлия Карас