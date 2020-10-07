Яркая осень в ТРЦ «Гагаринский»: время меняться

Новости
7 октября 2020

Осень – традиционное время перемен, преображений и, конечно, обновления гардероба. Этой осенью магазины торгово-развлекательного центра «Гагаринский» готовы предложить своим покупателям:

  • Новинки осенне-зимних коллекций 2020/2021;
  • Осенние скидки;
  • Распродажи и специальные предложения, в том числе для студентов и школьников;
  • Многообразие моделей и яркие цвета, которые заставят вас забыть об осенней хандре!

К тому же делать покупки в ТРЦ не только выгодно, но и безопасно. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку особое внимание уделяется чистоте: помещения своевременно дезинфицируются, а на каждом этаже расположены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Решили заглянуть в ТРЦ «Гагаринский»? Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетях или загляните на сайт – здесь вы найдете всю самую полную информацию о распродажах, действующих акциях, а также актуальные новости. ТРЦ «Гагаринский» – время меняться! 

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