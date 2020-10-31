Экодиктант нашел отклик у сотрудников Роскосмоса

Пятая часть лесов, четверть мирового запаса пресных вод и треть флоры и фауны планеты находится в нашей стране. В преддверии Всероссийского Экодиктанта к россиянам обратились те, кто видит, как прекрасна наша земля издалека – космонавты корпорации Роскосмос. Они призвали беречь природные ресурсы планеты и проверить свои знания в Экодиктанте вместе с ними.

В Роскосмосе сообщили, что сотрудники корпорации, а это 76 предприятий, занимающихся разработкой и производством ракетно-космической техники и оборудования, проверят свои экологические знания во Всероссийском Экодиктанте. Кроме того, в преддверии мероприятия летчик-космонавт, герой России Олег Скрипочка от лица отряда космонавтов Роскосмоса обратился с приветственным словом к будущим участникам Всероссийского Экодиктанта.

«Мы – одни из немногих, кто видит нашу Землю с огромной высоты. Поэтому мы не можем не думать о том, какая наша планета прекрасная и хрупкая», – сказал космонавт в своём обращении, отметив, что передать родную землю нашим детям такой же красивой и полной жизни мы сможем только с новой экологической культурой.

«Поехали к новым экологическим знаниям, которые помогут нам сохранить природу вместе»! – призвал герой России, в завершении обращения повторив знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» и эколог Наталья Соколова добавила, что высказали готовность проверить экологические знания сотрудники предприятий разных отраслей, к примеру, РЖД, МТС, Мегафона, Газпрома, Норникеля, Северстали, Сибура, Ростеха, Росатома и других.

«Экодиктант нашел отклик у представителей разных сфер – школьников, студентов, представителей федеральных и региональных органов власти и, наконец, сотрудников корпораций. Всероссийский экологический диктант – проект, объединяющий страну в её стремлении сохранить родную природу с помощью новых знаний о защите окружающей среды», – резюмировала Соколова.

Напомним, 15 и 16 ноября по всей стране пройдёт Экодиктант. Участие в Экодиктанте осуществляется для всех на добровольной и безвозмездной основе. Свои знания по экологии проверят всего свыше двух миллионов человек. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Ссылка на обращение О.Скрипочки: https://youtu.be/i1xZm3iA2mA