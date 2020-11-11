Экологи рассказали о проблемах в Арктике, возникших из-за коронавируса

Общество
11 ноября 2020

REGNUM сообщает, что экологам все сложнее становится решать экологические проблемы Арктического региона, от которого зависит климат всей планеты. Эти вопросы обсуждались международными экспертами на конференции «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона». Основными проблемами остаются рудники Норвегии, сбрасывающие отходы в северные моря, бурение морского дна, вырубка лесов в Швеции. Из-за ограничительных мер не решается вопрос с подводной лодкой, затопленной в 1945 году в Баренцевом море. На ее борту находится ртутьсодержащий груз, и катастрофа может случиться в любой момент. Из-за пандемии коронавируса более 150 тысяч природоохранных НКО России, Швеции, Дании и других стран региона приостановили свою деятельность, сообщил директор Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев. «Мы не смотрим в будущее с полной уверенностью, потому что не знаем, сможем ли выжить в условиях кризиса», — подтвердил представитель организации «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв.

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