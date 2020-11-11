Экологи рассказали о проблемах в Арктике, возникших из-за коронавируса

REGNUM сообщает, что экологам все сложнее становится решать экологические проблемы Арктического региона, от которого зависит климат всей планеты. Эти вопросы обсуждались международными экспертами на конференции «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона». Основными проблемами остаются рудники Норвегии, сбрасывающие отходы в северные моря, бурение морского дна, вырубка лесов в Швеции. Из-за ограничительных мер не решается вопрос с подводной лодкой, затопленной в 1945 году в Баренцевом море. На ее борту находится ртутьсодержащий груз, и катастрофа может случиться в любой момент. Из-за пандемии коронавируса более 150 тысяч природоохранных НКО России, Швеции, Дании и других стран региона приостановили свою деятельность, сообщил директор Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев. «Мы не смотрим в будущее с полной уверенностью, потому что не знаем, сможем ли выжить в условиях кризиса», — подтвердил представитель организации «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв.