Экономить на водоснабжении Геленджика и Новороссийска не будем – Владимир Путин

В ходе очередной прямой линии, которая состоялась в четверг, 17 декабря в Международном торговом центре в Москве, президент РФ Владимир Путин заявил, что федеральные и региональные власти не будут экономить на водоснабжении Геленджика и Новороссийска.

Глава государства отметил, что по последним данным российских ученых, огромные запасы пресной воды сосредоточены под бассейном Азовского моря. Благодаря этому может быть решена проблема поставок питьевой воды в Республику Крым.

«Запасов воды – и технической, и пресной – в республике вполне достаточно. Просто ранее этим вопросом никто не занимался. Сейчас мы развернули соответствующие работы достаточно масштабно. Если говорить о Геленджике и Новороссийске, там работала единая система сброса воды. Вместе с тем, отсутствовал разделительный механизм между ливневкой и канализацией. На эти системы нужно разработать и внедрить отдельный проект. Ситуация по данному вопросу, к сожалению, тянется достаточно долго. Однако в планах региона, а также на федеральном уровне, все это прописано», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что по вопросам водоснабжения и водоотведения, будь то Краснодарский край, Крым или другой федеральный субъект, власти обеспечат финансирование в полном объеме. Все ранее утвержденные планы и проекты по этому направлению однозначно будут реализованы, заверил Путин.