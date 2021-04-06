Эксперты из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсудили на видеоконференции потенциал ЕАЭС

Новости
6 апреля 2021

Об этом было сказано 31 марта на прошедшей в Новосибирске в дистанционном формате международной видеоконференции «Проекты межгосударственной кооперации в Центрально-Азиатском регионе: участники, потенциал, перспективы». В её работе приняли участие эксперты из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Организаторы: Экспертный клуб «Сибирь-Евразия»; кафедра мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (Нархоз); Новосибирское отделение Российского общества политологов.

Актуальность мероприятия связана с тем, что в современных условиях развития системы международных отношений Центрально-Азиатский макрорегион выступает пространством сосуществования и взаимодействия различных наднациональных и региональных акторов. В условиях нарастания глобальных вызовов и угроз, в том числе и вследствие текущей пандемии, ЕАЭС оказался одним из немногих интеграционных объединений, способных в определённой степени противостоять негативным тенденциям в мировой политике и экономике.

Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов отметил важность развития контактов стран, входящих в состав Евразийского экономического союза. Между ними есть определённые противоречия, но устранить их можно исключительно путём дальнейшего диалога, нередко не только на двух-, а то и трёх- и даже четырёхстороннем уровнях. Для ЕАЭС также важно более чётко обозначить сущность Союза, потому что в странах Центральной Азии заметно усиление активности ряда ведущих акторов мировой политики с мощным информационным воздействием; в этих условиях ЕАЭС должен искать новые пути донесения информации об экономической, организационной и других видах деятельности Союза.  

Экономист и общественный деятель из Казахстана Пётр Своик обратил внимание на уникальность такого образования, как ЕАЭС в условиях растущих дезинтеграционных процессов в мировом контексте. Вместе с тем многие перспективные и актуальные направления работы Союза пока слабо заметны. И едва ли не первую роль здесь должно играть более чёткое видение сути ЕАЭС, что позволит легко искать точки соприкосновения, а не упираться в якобы неразрешимые противоречия. 

Независимый эксперт из Душанбе (Таджикистан) Шерали Ризоён напомнил о растущем интересе к центральноазиатскому региону со стороны США, Китая, Индии и других стран. В этих условиях возрастает значимость решения спорных вопросов государств Центральной Азии, например, гидроэнергетических ресурсов и уточнения границ. Меж тем, примеры взаимовыгодного и успешного решения таких споров есть. 

Сопредседатель Клуба региональных экспертов «Пикир» (Бишкек, Киргизия) Игорь Шестаков подчеркнул первоочередную значимость более чёткого понимания сути ЕАЭС для населения стран-участниц. В результате нередко нет понимания того, что такое экономическая интеграция, что нередко и порождает хозяйственные разногласия. Когда будет представлены более ясные цели ЕАЭС, многие нынешние вопросы отпадут, и тогда интеграция станет реальной. С этой же точкой зрения согласилась заведующая кафедрой международных отношений и права Дипломатической академии им. Казы Дикамбаева МИД Кыргызской Республики Айнур Джоробекова. Только в совместной работе стран, входящих в ЕАЭС, может быть найдено решение и вопросов уточнения государственных границ, и использования водных ресурсов — а последнее для Центральной Азии является актуальнейшей темой. 

По итогам международной видеоконференции «Проекты межгосударственной кооперации в Центрально-Азиатском регионе: участники, потенциал, перспективы» выводы, прогнозы и рекомендации экспертов будут направлены в органы власти, вузы, научные и общественные организации.

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