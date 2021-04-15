Эксперты рассказали в каком регионе новостройки имеют высокую инвестиционную привлекательность

После воссоединения Крыма с Россией спрос на недвижимость полуострова стал расти. Акселератором роста послужили также меры государственной поддержки, направленные на частичное субсидирование ипотечных ставок. За последние годы количество желающих купить жилье в Ялте, Севастополе, Алуште и Евпатории увеличилось в 2,5-3 раза, при этом многие выбирают недвижимость не для улучшения условий проживания, а как инвестиционный актив. Рентабельность таких вложений объясняется несколькими причинами:
- Туристическая привлекательность региона. Спрос на аренду жилья растет, особенно в высокий сезон с начала мая до середины октября. В этот период можно сдавать недвижимость посуточно, а на оставшиеся 6-7 месяцев найти временных жильцов среди местного населения. Прогнозируемая стоимость одних суток аренды однокомнатной квартиры в Крыму в текущем сезоне составит 3000 – 3500 рублей.
- Современная инфраструктура. Государство выделяет значительные бюджеты на развитие региона, благодаря чему жизнь на полуострове становится более комфортной.
- Стабильный рост цен. За последний год средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Крыму выросла более, чем на 35% и продолжает расти.
- Уникальная природа. Теплое море, горы, водопады, лавандовые поля и уникальные заповедные зоны с первозданной природой привлекают путешественников со всего мира.
- Комфортный климат. Экология здесь лучше, чем в других регионах России, а морской воздух благотворно влияет на здоровье.
Покупка квартиры в Симферополе, Севастополе, Ялте или любом другом городе Крыма – выгодная инвестиция. Лучше всего приобретать квартиры на первичном рынке, в этом случае вы можете быть уверены в безопасности сделки и гарантированном качестве приобретаемого жилья.