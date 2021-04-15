Эксперты рассказали в каком регионе новостройки имеют высокую инвестиционную привлекательность

После воссоединения Крыма с Россией спрос на недвижимость полуострова стал расти. Акселератором роста послужили также меры государственной поддержки, направленные на частичное субсидирование ипотечных ставок. За последние годы количество желающих купить жилье в Ялте, Севастополе, Алуште и Евпатории увеличилось в 2,5-3 раза, при этом многие выбирают недвижимость не для улучшения условий проживания, а как инвестиционный актив. Рентабельность таких вложений объясняется несколькими причинами:

Туристическая привлекательность региона. Спрос на аренду жилья растет, особенно в высокий сезон с начала мая до середины октября. В этот период можно сдавать недвижимость посуточно, а на оставшиеся 6-7 месяцев найти временных жильцов среди местного населения. Прогнозируемая стоимость одних суток аренды однокомнатной квартиры в Крыму в текущем сезоне составит 3000 – 3500 рублей.

Современная инфраструктура. Государство выделяет значительные бюджеты на развитие региона, благодаря чему жизнь на полуострове становится более комфортной.

Стабильный рост цен. За последний год средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Крыму выросла более, чем на 35% и продолжает расти.

Уникальная природа. Теплое море, горы, водопады, лавандовые поля и уникальные заповедные зоны с первозданной природой привлекают путешественников со всего мира.

Комфортный климат. Экология здесь лучше, чем в других регионах России, а морской воздух благотворно влияет на здоровье.

Покупка квартиры в Симферополе, Севастополе, Ялте или любом другом городе Крыма – выгодная инвестиция. Лучше всего приобретать квартиры на первичном рынке, в этом случае вы можете быть уверены в безопасности сделки и гарантированном качестве приобретаемого жилья.