Эмирхан Оздемир поблагодарил фонд «Служу России» за поддержку

Громкое заявление о том, что ему по силам играть на уровне звезд мирового футбола, сделал бывший турецкий полузащитник Эмирхан Оздемир, когда несколько дней назад стал гостем пресс-центра «Советского спорта». Этот турецкий спортсмен всех удивил. В разгар пандемии он приехал в Россию, чтобы играть в футбол или найти работу тренера. На Родине его прозвали и «турецким Зиданом» и «Математиком» и даже «Тигром». «Грозу Челси» представила руководитель фонда «Служу России» Ирина Ясакова, она и помогла ему с переездом в Россию. Подробности визита в Россию турецкого спортсмена опубликовал канал «Патриот».

«Я познакомилась с Эмирханом год назад и на меня он сразу произвел впечатление как человек увлеченный спортом, у него есть цель — он хочет стать футбольным тренером. Мы разговорились, и я рассказала ему о России, о нашем футболе, то что знаю. Эмирхан до этого не был в России, и я предложила приехать и попробовать начать карьеру у нас. Одна из целей фонда «Служу России» который я возглавляю — патриотическое воспитание наших граждан через любовь к спорту. А в качестве тренера-профессионала Эмирхан конечно может дать очень много. Он еще мечтает выйти на поле и показать свой высокий класс игры. Старт своей карьеры в России он рассматривает в качестве играющего тренера или опытного игрока, который станет талисманом команды», — рассказала Ирина Ясакова.

Сам Эмирхан Оздемир прекрасно обходится без переводчика и рассказал следующее: «Я приехал в Россию первый раз. Мой приезд не был внезапным решением, я долго думал об этом и учил русский язык. Многие друзья поддержали меня. Понимаю, что это не легко в новой стране найти себя. Но я понял, что в России любят футбол. Спорт всех объединяет, он выше политики и думаю, что мой приезд еще раз доказывает это. Что бы я хотел? Сейчас я получаю лицензию тренера, пока ее нет — я не могу стать тренером. Однако я в хорошей форме, так как поддерживал себя и понимал, что могу многое сам показать на поле в игре. Я благодарен Ирине и ее фонду «Служу России» за помощь и поддержку, без нее мой проект не состоялся бы.

Я очень амбициозный человек и сейчас я мечтаю о большом футболе, хотя это против правил. Мне 38 лет и многие скажут — в футболе нужны скорости, согласен, но в футболе еще надо и много думать. Именно поэтому меня прозвали «Математик». У меня нестандартное образование для спортсмена — я окончил экономический университет. И мое образование всегда помогало мне на поле. Я очень хочу играть в футбол в России и хочу именно выходить на поле и забивать. За свою карьеру я забил более 50 голов, это немного, но футбол — командная игра, поэтому здесь не важно забивать самому. Я всегда был за зрелищный футбол, игра должна доставлять удовольствие болельщикам. Мое преимущество как игрока — у меня две ударные ноги, я могу бить левой также хорошо, как правой, отлично играю головой. Поэтому мне очень комфортно играть в английский футбол. Я очень много бью по воротам — это не всегда приводит к цели, однако заставляет противника ошибаться.

Я недавно смотрел игры российских команд. Мне очень понравился стиль игры команды «Краснодар», которую тренирует — Мурад Мусаев. Очень зрелищный футбол помог команде пробиться в Лигу чемпионов. Уверен, эта команда сможет побороться за первые места в кубке, если сможет одолеть «Челси». Я знаю много секретов, как удачно сыграть с англичанами. Мне очень интересно сыграть в кубковых матчах. Но я готов начать здесь карьеру и в командах ниже классом. Мое желание — сначала играть в большой футбол, сезон, может быть два, и только потом заняться тренерской работой.

В первый день моего приезда, мы пошли в кино, и я посмотрел фильм «Стрельцов». К сожалению, раньше было много политики, и я понял, что это помешало развиться молодому талантливому игроку. Надеюсь, все поменялось. У России и Турции — большое будущее».

Станет ли Эмирхан снова забивать голы или сосредоточится на тренерской работе – покажет время, а пока остается только удивляться его настойчивому стремлению работать в России.