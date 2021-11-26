J’son & Partners дала прогноз развития российского рынка офисного ПО

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка офисного программного обеспечения. По оценкам агентства, объем российского рынка офисного ПО в 2020 году составляет 38,85 млрд рублей, большая доля приходится на коммерческий сектор, на втором месте государственный сектор. При этом потенциальная емкость рынка может достигать 309,5 млрд рублей, что обусловлено уровнем распространенности альтернативных возможностей (cвободное ПО, условно-бесплатные сервисы (в т.ч. freemium), необновляемое и устаревшее ПО и т.д.).

Несмотря на высокую насыщенность, рынок продолжает умеренно расти: по оценкам J’son & Partners Consulting среднегодовой темп роста (CAGR 2021–2026 гг.) составит 6–9%. К 2026 году структура рынка существенно изменится: доля зарубежного ПО снизится в 2,6 раза, а доля отечественного офисного ПО увеличится с 7% до 40%. Основными драйверами являются активные действия государства по поддержке отечественных производителей, импортозамещению и легализации использования программного обеспечения, поддержка развития открытого ПО со стороны государства, усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных, рост лояльности потребителей к российскому ПО, а также повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и рост его стоимости из-за санкций.

По оценкам J’son & Partners Consulting, 77,5% рынка офисного ПО в 2020 году занимали продукты зарубежного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т.д.), 15,5% приходится на свободное ПО (LibreOffice и OpenOffice), 7% на российское ПО («МойОфис» от Новые Облачные Технологии, решения «Р7-Офис» от Р7).

Наблюдаемые тенденции ведут к постепенному увеличению доли отечественного офисного ПО и изменению структуры рынка. По прогнозам J’son & Partners Consulting, в течение ближайших 5 лет распределение долей на рынке существенно изменится. Если в 2020 году доля зарубежного ПО составляла 77,5% рынка, то по прогнозам к 2026 году его доля снизится до 30%. Принимая во внимание динамику спроса, госрегулирования и динамику развития игроков рынка, отечественные производители офисного ПО имеют возможность занять до 40% рынка, причем с учетом того, что на 2020 год этот сегмент был распределен между двумя ключевыми игроками – решениями «Р7-Офис» и «МойОфис», к 2026 году у них есть высокие шансы разделить сегмент в равных долях.

Основными драйверами станут активные действия государства по поддержке отечественных производителей, импортозамещению и легализации использования программного обеспечения, поддержка развития открытого ПО со стороны государства, усиление требований государственных и коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных, рост лояльности потребителей к российскому ПО, а также повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и рост его стоимости из-за санкций. Комбинация замещения иностранных решений отечественным ПО с предоставлением решений и услуг, повышающих стоимость основного продукта, (например, встроенный ВКС, дополнительное дисковое пространство и т.д.) сможет дать производителям расширенные перспективы для роста.