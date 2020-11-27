Юрист Ярослав Богданов прокомментировал ситуацию с вторжением эсминца США в российские морские воды

Наши законы не дают выдворять иностранные суда из Арктики. Об этом заявили эксперты Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, сообщает REGNUM. Юристы Фонда изучили правовой статус Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей. «В действующей доступной правовой базе включение морей Северного Ледовитого океана в состав территории РФ отсутствует!» — заявил профессор, юрист-международник, доктор юридических наук Игорь Зенкин. Инцидент с вторжением эсминца ВМС США в воды залива Петра Великого заставляет лишний раз задуматься о территориальной безопасности российских территорий, считает Председатель Совета Фонда Ярослав Богданов. По его мнению, пробелы в законодательстве приведут к тому, что в ряде аналогичных случаев Россия не сможет вытеснить из Арктики иностранные военные корабли. Этого не даст сделать собственное законодательство. Для защиты своих морских арктических территорий России нужно срочно внести изменения в закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».