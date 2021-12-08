К 2026 году в Краснодаре построят масштабный IT-парк

Не позднее IV квартала 2025 года в Краснодаре введут в эксплуатацию инновационный IT-парк. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Строительство масштабного высокотехнологичного центра стартовало этой осенью. IT-парк позволит создать в Краснодаре до 500 рабочих вакансий.

По словам экспертов отрасли, после своего открытия IT-парк создаст на Кубани все необходимые условия для внедрения прорывных технологий в различных сегментах федерального субъекта. Речь идет об ускоренном и высокотехнологичном развитии таких сфер, как агропромышленный комплекс, логистика, туризм, городская среда, промышленное производство.

Стало известно, что на базе центра организуют несколько современных площадок – дата-центр, бизнес-инкубатор, телекоммуникационный модуль, а также отдельную площадку, эксперты которой будут готовить специалистов в сфере цифровых технологий. Кроме того, через IT-парк начинающие айтишники смогут получать выгодные предложения для дальнейшего трудоустройства.

«Чтобы удовлетворить все потребности регионального и национального цифрового рынка, после окончания строительства краснодарского IT-парка, нужно сразу же задуматься о развертывании целой сети инновационных центров. Для этого, в том числе, при непосредственном участии депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, принят закон “О государственной поддержке в сфере информационных технологий”. Параллельно с этим разрабатываем комплекс мер, нацеленный на создание максимально комфортных условий в сфере высоких технологий для компаний и молодых специалистов», – рассказал Станислав Завальный, глава департамента информатизации и связи Краснодарского края.

Соглашение о строительстве в Краснодаре IT-парка подписано летом этого года в ходе Петербургского международного экономического форума.

Источник фото: kubantv.ru