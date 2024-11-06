K Club Ubud и Akar Gastrobar получили международное признание на World Luxury Awards 2024 

K Club Ubud и Akar Gastrobar были удостоены престижных наград на World Luxury Awards 2024.

A breathtaking K Club Ubud, revealing its exquisite pool design harmoniously intertwined with lush jungle landscapes, offering guests a refined eco-luxury retreat immersed in the natural beauty of Ubud, Bali.

Курорт Kanva Ubud by K Club Ubud был признан лучшим роскошным эко-курортом. В то же время Akar Gastrobar завоевал титул «Лучший роскошный стейк-хаус». Ключевой частью K Club Ubud является Akar, известный своими премиальными закусками и тщательно отобранной винной картой — Akar переосмыслил роскошную кухню в Убуде.

Основанный Албаном Кибарером (Alban Kibarer), K Club Ubud был создан как эко-курорт, который предлагает высококлассное гостеприимство, уважая природную красоту Убуда. Это видение отражено в архитектуре курорта, которая гармонирует с его пышным окружением.

«K Club Ubud — это больше, чем просто курорт, — делится Альбан. — Это место, где роскошь сочетается с осознанностью; пространство, где гости могут погрузиться в природу, наслаждаясь экологичным, но утонченным образом жизни».