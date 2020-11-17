К команде разработчиков VSH25 присоединился мастер йоги Вишну Шукла

Не так давно российская компания IVAO представила свой проект под названием «VSH25» — биологическую программу, которая помогает человеку задействовать свои собственные внутренние ресурсы для улучшения здоровья, замедления процесса старения и продления жизни. Теперь команда объявила о том, что к ним присоединился профессиональный йог Вишну Шаран Шукла, разработавший специально для VSH25 упражнения йоги, которые помогут быстрее добиться этих эффектов. Они подойдут для людей любого уровня, возраста, комплекции и их легко будет выполнять в домашних условиях.

VSH25 предлагает 12 курсов по решению самых разных проблем: например, тем, кто хочет замедлить разрушительные возрастные процессы, предлагается пройти курс «Остановить старение» или «Стать моложе». Также есть направления, связанные с нормализацией давления, снижением уровня стресса, профилактикой болезней, избавлением от вредных привычек, снятием боли и т. д.

В каждом из этих курсов пользователям предлагается пройти уникальную программу йоговских упражнений, состоящую из асан, дыхательных техник, медитаций и прочего. Ее разработал специально для VSH25 профессиональный йогин Вишну Шукла. Каждое из упражнений направлено на решение конкретной проблемы.

Вишну Шаран Шукла — известный мастер йоги, обладающий сертификатом университета йоги (SVYASA, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana) в городе Бангалор в Индии, с общим стажем практики более 20 лет. Это один из самых востребованных преподавателей в Санкт-Петербурге.

Йога издревле считается практикой, которая способствует общему оздоровлению организма и его омоложению, это доказано во множестве исследований. Поэтому ее просто необходимо практиковать всем, кто желает добиться в этом успеха, говорят разработчики биопрограммы.

«Йога для меня — дисциплина жизни. Она учит, как правильно дышать, как чувствовать и понимать свое тело, слышать собственные мысли. Это нечто большее, чем просто практика на коврике, — говорит Вишну Шукла. — Людям обязательно нужно практиковать йогу, если они хотят жить дольше. Жизнь в городе — это жизнь в постоянных стрессовых условиях, приводящих к развитию болезней. А йога — это лекарство от физических, эмоциональных и духовных проблем. Неважно, какого пола, веса, возраста, состояния здоровья или вероисповедания является человек, йога поможет абсолютно всем».

Людям, зарегистрировавшимся на сайте VSH25, необходимо написать на почту info@vsh25.net информацию о прохождении регистрации, а также указать свой логин. Первым десяти пользователям будет выслан промокод на получение бесплатного курса «Остановить старение» на один месяц.