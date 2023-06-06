К концу года выход Borealis Foods на биржу Nasdaq готовит инвестор Кенес Ракишев

К концу года Кенес Ракишев готовит выход компании Borealis Foods на биржу Nasdaq. The Wall Street Journal отмечает: компания разработала серию новых экологически чистых и уникальных по питательным свойствам продуктов. Созданная Кенесом Ракишевым и его зарубежными партнерами компания для инвестиций и слияния Oxus Acquisition Corp. – первая SPAC в Центральной Азии – выведет на биржу Nasdaq Borealis Foods Inc.

Oxus Acquisition Corp. собрала на бирже Nasdaq 172,5 млн долларов США в сентябре 2021 года, которые далее были направлены на развитие стартапа Borealis Foods Inc. Созданная в 2019 году компания производит полностью на основе растительного сырья уникальные продукты питания, обогащенные питательными веществами на уровне, сопоставимом с пищей животного происхождения.

Изначально при основании Oxus Acquisition Corp. планировалось, что вложения будут направлены в компании и технологии, оказывающие положительное устойчивое воздействие на окружающую среду в глобальном масштабе, подчеркнул Кенес Ракишев. И обладающая уникальными возможностями и способная произвести в мировой пищевой промышленности революцию Borealis Foods Inc. стала основным инвестиционным проектом предпринимателя.

Лапша быстрого приготовления – один из первых продуктов питания компании Borealis Foods Inc. В компании отмечают: что расчете на 20 граммов белка, содержащихся в порции лапши, затрачивается на 97% меньше воды, на 71% площади земли, на 51% меньше энергии и на 87% вредных выбросов, чем при производстве такого же объема белка из говядины.

Лапша не содержит ГМО, составляющих животного происхождения, яиц, молока, глутамата натрия. В основе рамена – органические продукты, железо. В порции лапши содержится 20 граммов растительного белка с 9 незаменимыми аминокислотами, что составляет более трети суточной нормы белка, рекомендованной для человека. Этот продукт имеет халяльный и кошерный сертификаты.