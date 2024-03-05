К Попечительскому совету фонда «Орион» присоединилась Ксения Шойгу

Общество
5 марта 2024

О присоединении к Попечительскому совету Ксении Шойгу сообщили в фонде «Орион». Вместе с Дмитрием Певцовым, Иваном Охлобыстиным, Сергеем Карякиным, которые ранее вошли в Попечительский совет фонда, будет работать руководитель проекта «Лига героев», крупнейшего в РФ организатора массовых спортивных мероприятий.

Как рассказала Ксения Шойгу, «Лига героев» – большое спортивное братство, которое оказывает помощь населению Донбасса давно. Узнав, что где-то требуется ремонт, где-то – спортивное оборудование, спортивная форма, есть потребность в обеспечении работы тренеров, участники организации откликаются немедленно.

В ЛДНР Ксения Шойгу лично приезжала много раз, доставляя в составе гуманитарного груза строительные материалы, медикаменты, продукты, спортивное снаряжение, новогодние подарки для детей. Выстроенная на базе «Лиги героев» работа будет продолжаться, подчеркнула она, но планируется сделать акцент на медицинской помощи. Это приобретение протезов и дополнительного медицинского оборудования, необходимого для реабилитации, привлечение доноров. Одной из самых важных задач Ксения Шойгу назвала помощь людям везде.

Созданный для оказания помощи жителям новых регионов России и тех, кто делает вклад в развитие и безопасность территорий, свою работу Фонд гуманитарных инициатив «Орион» строит по ряду основных векторов – помощь в протезировании и реабилитации, адресная гуманитарная помощь, проведение мероприятий для детей, строительство спортивных и детских площадок.

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