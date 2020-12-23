«Качественно вылечить зубы можно только при использовании стоматологического микроскопа и зная законы грамотного лечения», – Лилия Олеговна Кузьменкова, владелица стоматологического центра инновационной стоматологии Regale

По статистике, 80% россиян боятся стоматологов и имеют негативный опыт лечения зубов. Причин для этого множество: страхи из детства, когда лечили без обезболивания и держали в кресле, неудачный опыт лечения, по вине недобросовестных или малообразованных специалистов, отсутствие нужного оснащения и правильно выстроенной стерилизации, потребительское отношение к пациентам, отсутствие понимания о стоматологии у пациентов. Лилия Олеговна Кузьменкова, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, владелица и основатель центра инновационной стоматологии «Regale», не понаслышке знает об этих проблемах, именно поэтому она популяризирует грамотную стоматологию. Для того чтобы стоматологи стремились, а пациенты были здоровы.

Решение стать врачом Лилия Олеговна приняла ещё в раннем детстве, и сразу после завершения школы поступила в медицинский университет на стоматологический факультет. Учась в университете, она доверила установку брекетов на ее зубы преподавателю. И здесь получила первый важный инсайт – преподаватель не всегда является хорошим специалистом.

«Справедливо полагая, что преподавать могут только грамотные профессионалы, полностью положилась на их опыт. В итоге при установке брекетов мне не сделали диагностику, не удалили восьмерки, испортили прикус, зубы стали стираться, заболел сустав, это отразилось на лице. При этом лечение не было бесплатным, родители копили на здоровую улыбку дочери, получилось наоборот. Но главное – состояние моего здоровья ухудшилось, и я, будучи стоматологом, сама начала бояться стоматологов», – поделилась Лилия Кузьменкова, врач-стоматолог, создатель центра инновационной стоматологии «Regale».

Ситуацию удалось исправить только через 14 лет. К тому времени Лилия Олеговна Кузьменкова прошла множественное обучение за границей и закончила Австрийскую школу гнатологии, работала в различных клиниках. Став опытным специалистом, она научилась отличать действительно грамотных врачей от мнимо грамотных, собрала команду докторов, которой смогла доверить здоровье её пациентов и своё здоровье. К слову, вместо обычных двух лет повторное лечение на брекетах Лилии Олеговны продлилось всего 10 месяцев. Этого не ожидал никто, видимо очень хотелось побыстрее выздороветь и быть со здоровой и красивой улыбкой.

Открытие своего бизнеса Лилия Олеговна никогда не планировала, наоборот, всегда говорила, что ей это не надо. Всё решил случай. Руководство клиники, в которой она на тот момент работала, устало от постоянных претензий Лилии к качеству оборудования и методам отбора персонала. И попросило написать заявление «по собственному». Но как быть с пациентами, которым необходимо было продолжить лечение, и доверяли они его только Лилии Олеговне и её тогда уже сформированной команде. Лилии пришлось покинуть ту клинику, и вся команда докторов ушла за ней. Понимая всю ответственность перед людьми, которые ей доверяют и идут за ней, Лилии Олеговне ничего не оставалось, как открыть свою клинику.

«Сначала я арендовала маленькую клинику, купила в кредит стоматологический микроскоп, и мы начали работать. Все полученные средства я вкладывала в создание нового центра инновационной стоматологии «Regale». Ремонт, оборудование, все расходы оплачивала из своего кармана. Через 9 месяцев мы открылись. Многие предприниматели считают, что я сделала невозможное – без инвесторов, связей и большого стартового капитала создала клинику премиум-класса, аналогов которой практически не существует. Нас знают не только в России, но и едут к нам из других стран. Даже из самых далёких от нас -Австралия, Америка», – рассказала Лилия Олеговна Кузьменкова, врач-стоматолог, создатель центра инновационной стоматологии «Regale».

У нас в каждом кабинете установлены стоматологические микроскопы Carl Zeiss, всё лечение ведётся исключительно с их использованием – микростоматология позволяет добиться максимально качественного и точного результата. Благодаря 30-кратному увеличению врач видит малейшие нюансы, действует точно и бережно. Традиционными методами этого никогда не добиться. Всё лечение происходит лёжа, пациент лежит на стоматологическом кресле с ортопедическим матрасом, есть кандилограф, при помощи которого мы диагностируем движение височного сустава, компьютерная томография, ТРГ, в каждом кабинете мы имеем электронную анестезию– она исключает неприятные ощущения, действует мягко и быстро. Даже бахилы надевает специальный аппарат.

По словам Лилии Олеговны, маркетинг для неё – это честность перед пациентом и гарантированное качество стоматологической помощи. Методы работы и подход к лечению в центре инновационной стоматологии «Regale» стали новым эталоном. Также Лилия Олеговна ведёт блог в Инстаграм, в котором просто и доступно рассказывает о стоматологии, развенчивает мифы и заблуждения. Её главная цель – сформировать у пользователей осознанное отношение к здоровью полости рта. И чтобы люди наконец-то поняли, что «зубы не находятся отдельно от всего организма, в организме всё взаимосвязано».

Источник: Metro