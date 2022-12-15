Как эмоциональный интеллект влияет на успех в работе

Переговоры заходят в тупик, карьера не складывается, а клиенты уходят к конкурентам — вы можете быть уникальным в своей сфере, но, если не умеете выстраивать общение — провал рано или поздно обеспечен. Различные исследования психологов и социологов показали, что успех в работе в большей степени зависит от развитого коммуникативного навыка. Такого же мнения придерживался и бывший американский президент Теодор Рузвельт: «Самая главная составляющая в формуле успеха — это умение находить общий язык с людьми».

Результаты опроса американской исследовательской компанией Harris Interactive показали, что больше 50% руководителей не взаимодействуют со своими сотрудниками должным образом: не общаются с ними, не интересуются их успехами и проблемами, не хвалят.

В то время как у руководителей с высоким эмоциональным интеллектом коллектив компании более слажен и эффективен. Такие начальники ставят перед своими сотрудниками чёткие цели и задачи, находят подход к каждому и даже токсичность некоторых подчиненных направляют во благо коллектива.

Уметь взаимодействовать с сотрудниками, клиентами и партнёрами, а для этого — понять, что мотивирует людей, что им важно на самом деле, какие слова помогут до них достучаться, как влияет их настроение на принятие решений — всё это результат развитого эмоционального интеллекта.

«Коммуникация — это искусство, которое позволяет добиться того, чего хотите, каждый раз, когда ведете переговоры или общаетесь со своими коллегами, — говорит известный политик, писатель Ирина Хакамада. — Если за вами нет крутых родителей, вы не пристроены на работу по блату, но хотите делать то, что вам нравится — используйте свои природные ресурсы».

Сегодня, когда слушаешь Ирину Хакамаду, видишь, как уверенно она общается и отвечает на любые вопросы, сложно представить, что во время учёбы она была застенчивой. На первом курсе она почти провалила экзамен, потому что от сильного волнения не могла произнести ни слова.

Современное общество призывает нас работать все больше, чтобы достигать больших вершин. И можно подумать, что это и есть формула успеха, счастья и благополучия. Но согласно результатам Гарвардского исследования лучше всего себя чувствуют люди с надёжными и обширными социальными связями.

Специалист, у которого нет проблем с коммуникацией, не конфликтует, а умело сглаживает острые углы и быстро находит решение. Такой сотрудник будет востребован в любой отрасли.

Научиться выстраивать взаимоотношения и общаться с разными людьми можно, например, на курсе «Школа отношений». Это психологический курс, который раскрывает все тонкости коммуникаций, учит сохранять и укреплять уже имеющиеся отношения. Он длится 3 месяца и охватывает все сферы нашей жизни, в которых общение играет ключевую роль: семью, работу, любовные и дружеские отношения.

Джон Рокфеллер, самый известный во всем мире долларовый миллиардер понимал ценность коммуникации и говорил так: «Умение общаться с людьми — это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете». В наше время способность взаимодействовать с разными людьми, строить прочные деловые, дружеские, семейные и личные отношения — это лучшая инвестиция, которая окупится в троекратном размере.