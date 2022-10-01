Как и где проверить воду, которую мы пьём?

Без воды жизни нет! А если вода плохого качества, то и жизнь — соответствующего. Как проверить безопасность потребляемой воды? Роман Подобедов, директор по качеству компании по производству фильтров для воды «БВТ БАРЬЕР«, раскроет подробности.

Чтобы не переживать о качестве воды, проверьте ее в лаборатории, специализирующейся на подобных анализах. Чтобы выбрать хорошую лабораторию, узнайте чем она оборудована, какие технологии применяет и насколько компетентны ее работники.

Например, научно-исследовательский комплекс «БВТ БАРЬЕР» состоит из четырех лабораторий, которые дополняют одна другую. Так, в Испытательно-аналитической лаборатории квалифицированный персонал проводит анализ воды на содержание в ней растворенных солей металлов, количество минералов, уровень pH и проверяет другие физико-химические показатели.

Чтобы выявить наличие и состав микрофлоры в образце, его передают в Микробиологическую лабораторию комплекса. Кстати, в 2022 году лаборатория получила сертификат участника LGC Standards, что подтверждает авторитетность лаборатории и ее сотрудников.

В этом году Научно-исследовательский комплекс компании «БВТ БАРЬЕР» также получил сертификат «РОСА», таким образом доказав свое лидирующее положение в области исследований. А по итогам 2 этапа сравнительных испытаний среди 663 лабораторий России, вошёл в ТОП-5, показав высочайшую точность измерений.

Сравнительные испытания и сертификация – неотъемлемый признак надежности лаборатории. Лишь те из них, кто соответствуют требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериям аккредитации, могут выполнить анализ высокого качества с гарантированно точным результатом.

Благодаря современному оснащению высокоточными приборами, такими как атомно-абсорбционные спектрометры Agilent, газовый хроматограф Perkin Elmer с масс-спектральным детектированием и другими, в лабораториях Научно-исследовательского комплекса компании «БВТ БАРЬЕР» безошибочно определяют присутствие в пробах токсичных веществ, тяжелых металлов и органических соединений.

Что можно узнать о воде в результате анализа?

Есть несколько основных критериев, по которым определяется качество воды. Это жесткость воды, сульфаты, окисляемость, уровень pH и наличие загрязнителей, таких как нитраты.

Первый показатель – жесткость, указывает на количество растворенных в воде солей. Как правило, речь идет о солях кальция и магния, а также оксиде железа. С одной стороны, кальций и магний играют важную роль в укреплении здоровья человека. Однако избыток подобных веществ может стать причиной нарушений в работе организма.

Сульфаты — это природные соединения серы. Сами по себе они не так вредны, как, к примеру, нитраты, однако их избыток значительно влияет на вкус воды, ухудшая органолептические свойства. К тому же, они способны оказывать слабительный эффект и вызывать раздражение слизистых оболочек.

Различные соли азота, именуемые нитратами и нитритами, гораздо более опасны. Их избыток может вызвать пищевое отравление. Постоянное превышение нормы потребления этих веществ чревато разрушением эмали зубов, поражением почек, отказу внутренних органов и появлению злокачественных образований. Особенно чувствительны к этим веществам дети в возрасте до пяти лет.

Параметр окисляемости выявляет количество органики, находящейся в воде. Так как в большинстве городов водозабор происходит из рек и водохранилищ, для обеззараживания применяют соединения хлора. Вступая в реакцию с органическими веществами, он образует опасные для здоровья соединения. Поэтому, чем лучше вода очищена от органики, тем она безопаснее.

Лабораторные анализы помогают определить и наличие других потенциально опасных элементов. Например, металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий. Хотя небольшое количество из этих металлов попадает в воду естественным путем, зачастую их избыток является результатом деятельности человека.

Источник — metronews