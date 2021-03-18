Как состояние интимных мышц влияет на здоровье и личную жизнь женщины? Что мы можем сделать, чтобы оно было хорошим? Мнением делится секс-коуч Екатерина Бибишева

Тело может все

Между гейшами проводились соревнования: кто дальше метнет дротик, используя только интимные мышцы. А в Древнем Китае интимной гимнастике обучали наложниц императора: в вагину девушки вставляли нефритовое яйцо с ниткой на конце и пытались вытянуть его.

Сегодня цель упражнений смещается: если раньше их делали, чтобы «доставить удовольствие ему», то сегодня мы скорее стараемся сделать счастливыми и здоровыми самих себя.

Интимная гимнастика — это целенаправленная тренировка мышц тазового дна, которая улучшает кровообращение в органах малого таза и состояние слизистой, восстанавливает микрофлору. А еще благодаря интимной гимнастике вы сможете почувствовать себя раскрепощенной и смелой в постели.

Я занимаюсь интимной гимнастикой уже больше 13 лет и до сих пор открываю новые возможности своего тела.

Три причины заниматься интимной гимнастикой

Уже через месяц тренировок вы заметите изменения в своем теле. Как интимная гимнастика влияет на здоровье и сексуальное наслаждение?

1.Помогает справиться с гинекологическими проблемами.

Стрессовое недержание мочи, опущение органов малого таза, спазмы, проблемы с лубрикацией (увлажнением), нерегулярный цикл, болезненные месячные, боль во время секса, низкое либидо — обо всем этом удастся забыть. Благодаря интимной гимнастике можно быстро и эффективно восстановить тело после родов. Вы навсегда забудете о болезненных месячных и подготовите тело к беременности и родам.

2.Делает оргазмы яркими и регулярными.

По статистике каждая третья женщина в мире испытывает трудности с достижением оргазма. Всего за несколько недель регулярных тренировок кровообращение в интимных органах улучшается, просыпается желание. Объем вагины уменьшается, а ее стенки становятся более упругими и чувствительными. За счет этого оргазмы становятся более яркими и длительными, нежели до занятий.

3.Позволяет сохранять молодость и красоту.

Часто в период менопаузы женщины прощаются с сексуальной жизнью: мы называем это «сдать вагину в музей». Но я на 100% уверена: молодость можно продлить, а еще вполне реально минимизировать неприятные симптомы климакса. Для занятий интимной гимнастикой нет возрастных ограничений. Кроме того, регулярные занятия этой гимнастикой улучшают кровообращение, яичники работают корректно, что препятствует возникновению ранней менопаузы.

У интимной гимнастики есть некоторые противопоказания. Среди них:

любые инфекционные заболевания;

онкологические заболевания;

эрозия шейки матки;

беременность;

маточные кровотечения в острой и хронической стадии;

острое нарушение кровообращения, связанное с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

послеоперационный период;

запрет на вагинальный секс.

Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом. И если все в порядке, вы можете приступать к занятиям, чтобы заново познакомиться со своим телом и встретиться с неизведанными гранями удовольствия.

Об авторе

Екатерина Бибишева — секс-коуч и основатель школы интимной гимнастики «Вагимагия». Ее блог в Instagram: https://instagram.com/katya_vagimagia?igshid=qumzeqrtql7h