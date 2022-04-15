Мы стараемся поддерживать комфортный микроклимат в доме, вовремя избавляться от пыли, находить баланс между сухостью и влажностью воздуха, но, несмотря на все усилия, на стенах ванной комнаты может появиться чёрный грибок, а в шкафу стоит затхлый «аромат».

Запах плесени в квартире может появиться буквально за ночь, особенно в сезоны, когда стоит сырая и влажная погоды. Избавление от этого запаха требует постоянных усилий, и быстрого решения здесь нет. В «Интернете» Вы найдёте множество лайфхаков о том, как избавиться от запаха плесени, как почистить стену от грибка, как устранять неприятные затхлые ароматы в салоне автомобиля или в баке стиральной машины, но на практике убедитесь, что большинство из них трудозатратны и при этом малоэффективны, а, главное, ни один из способов не решает проблему навсегда.

Борьба с плесенью и затхлостью – это постоянный процесс, поэтому важно выбрать правильную стратегию и тактику, выработать эффективные методы и включить их в регулярную и генеральную уборки.

Одним из основных источников запаха плесени часто оказывается мягкая мебель. Комфортные глубокие кресла и уютные диваны, особенно с ворсовым покрытием, нуждаются в частой чистке: поверхность нужно избавить от пыли, обработать набивку, чтобы препятствовать разрастанию спор. Древний домашний метод – застелить поверхность влажной тряпкой и выбить палкой – бывает сложно реализовать в условиях мегаполиса, химчистка мягкой мебели в Москве – один из самых современных и рациональных способов. Химчистка – это многоэтапный процесс обработки, когда диваны, пуфики и кресла избавляют от пыли, пятен, потёртостей, спор и продуктов жизнедеятельности разнообразных микроорганизмов.

Причиной появления плесени и сопутствующего запаха считается сырость, поэтому важно найти и устранить источник этой сырости. Иногда таким оказывается именно диван, на который дети по неосторожности пролили напиток. В таких случаях важно не только просушить мебель, но и убрать остатки жидкости.

Эпицентром распространения плесени могут быть не только случайные, но и постоянные источники: ванная комната, внутренний блок кондиционера, увлажнитель воздуха, умные горшки для комнатных растений с автоматической системой полива, аквариумы. Устранить эти источники не всегда возможно, и приходится бороться с последствиями: вовремя менять фильтр кондиционера, просушивать и обрабатывать санузел, следить за чистотой аквариума и так далее.

Важно регулярно проветривать все комнаты в квартире или доме, открывать шторы или жалюзи, чтобы в помещения проникал солнечный свет. Затхлый запах появляется из-за застоя воздуха, причиной которого может оказаться неправильно организованная система вентиляции – в результате плесень из подвала оказывается в жилых помещениях. В многоквартирных домах причиной плесени могут быть соседние квартиры, если их жильцы неаккуратно обращаются с водой или пренебрегают уборкой. Но и в таких обстоятельствах с причинами неприятных запахов можно эффективно бороться – для этого нужно регулярно проводить гигиеническую обработку в собственной квартире.